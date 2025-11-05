הזמרת והיוצרת מירי מסיקה התארחה בבית הספר ל"תניא" של שחר טנג'י, שם שיתפה ברגע אישי מעולם האמונה שהיא חווה דווקא מתוך עולמה החילוני.

"אני נורא חילונית", אמרה מסיקה, "ולפני שאני עולה לבמה, החברים שלי הדתיים צוחקים עליי, כי כשגיליתי להם את זה הם נקרעו מצחוק. אני אומרת, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו".

לתהיות חבריה מה הקשר לברכה שמיועדת לאכילה, היא הסבירה את כוונתה: "אני רוצה להגיד שאני זה כלום, גם הקול שלי, וגם הכל, זה לא שלי, זה שלו".

מסיקה ציינה שהיא מקפידה על כך כדי להתרחק ממקום של גאווה רגע לפני עלייה לבמה, "ואז אני עולה ולא רוצה להיות באגו. אני עולה לבמה. המקום של חוסר אמונה הביא אותי למקום של אמונה הרבה יותר גדולה".