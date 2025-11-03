אבי מעוז: אין צורך בטלפון של הפצ"רית, קחו את של היועמ"שית צילום: ערוץ הכנסת

יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, קרא מעל בימת הכנסת היום (שני) לחקור את הקשר בין הפצ"רית המודחת יפעת תומר ירושלמי והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה.

"מחפשים את הטלפון של הפצרי"ת, אני ממליץ לקחת את הטלפון של היועמשי"ת. אפשר למצוא שם את אותן ראיות. כולם יודעים שהיועמשי"ת והפצרי"ת מחפות אישה על חברתה כבר לאורך זמן רב", טען מעוז.

הוא הוסיף "השאלה העיקרית על מי שתיהן יחד מחפות? על מי הן מחפות? מי הגורם שמפעיל אותן כחלק מהמערכה ליצירת אנרכיה במדינת ישראל בניסיון להוריד את מחנה הימין ואת נתניהו מהשלטון?".

"נשיא בית המשפט העליון, היועמ"שית, הפצ"רית מובילים לאי אמון מוחלט של הציבור במערכת המשפט", סיכם.