הרב תמיר גרנות מותח ביקורת על החלטת אוניברסיטת ת"א להעניק תואר ד"ר לשם כבוד לעינב צנגאוקר בגין מאבקה למען השבת החטופים ובתוכם בנה מתן.

בשיחה שמסר לציון 30 שנים לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, התייחס הרב גרנות לסוגיה, ואמר "לפני כמה ימים נודע שאם החטוף עינב צנגאוקר תקבל תואר לשם כבוד מאוניברסיטת תל אביב. רגע אחרי מלחמת ששת הימים האוניברסיטה העברית בחרה ביצחק רבין לקבל תואר כזה.

עינב היא אם של חטוף שהפכה להיות סמל למאבק החטופים והיתה בולטים ממנהיגי המאבק ברמה התקשורתית. האם עלזה ראוי לתת ד"ר תואר של כבוד כשהנימוק הוא "סמל לסולדיריות חברתית, לקדושת החיים, לאחדות ולהורות"?", תהה.

הרב הביא ציטוטים מהמתקפות הקשות של צנגואקר נגד ראש הממשלה נתניהו ושרים אחרים ואמר: "המלים שציטטתי, דווקא בשבוע שמדברים על ראש ממשלה שנרצח, אפשר ללמוד מהן הרבה על דמוקרטיה, על איך מדברים על מנהיג, על מותר ואסור".

"האם כאם שנאבקת עד הסוף על הילד שלה צריך לגנותה? לא. האם מצבה מתיר לה להגיד את הדברים שאמרה? לא. האם אפשר ללמד זכות? כן, אין תופסים אדם בשעת צערו. האם צריך לתת לזה פרס? מי שנותן פרס כזה זו קריסה מוסרית. זה רגע של ביזיון לאוניברסיטת תל אביב ולמה שהיא מייצגת כשהיא בוחרת לתת פרס לאופן כזה של מאבק והתנהגות", סיכם.