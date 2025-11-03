מועצת המנהלים של חברת הבנייה הוותיקה משהב הודיעה על מינויו של אלון יוניאן למנכ"ל החדש של החברה.

יוניאן (50), נשוי ואב לשניים, מתגורר ביישוב יד בנימין שבשפלה. הוא בעל שלושה תארים שניים ומחזיק בניסיון נרחב בעולמות התכנון, הבנייה והניהול הציבורי.

יוניאן הודה לחברי הדירקטוריון על האמון שנתנו בו. "אני נרגש להיכנס לתפקיד בתקופה מאתגרת אך גם מלאת פוטנציאל, ויחד עם הצוות הנהדר של משהב נמשיך להצעיד את החברה קדימה לפסגות נוספות, תוך הצבת סטנדרטים גבוהים של תכנון, בנייה ושירות. בכוונתי להעמיק את פעילות החברה בתחומים שבהם היא מצטיינת, להרחיב שיתופי פעולה, פנייה לקהלי יעד נוספים תוך הגברת תהליכי מיצוב ומיתוג החברה וליצור הזדמנויות חדשות לצמיחה".

בארבע שנים האחרונות כיהן יוניאן כיו"ר הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה 'זמורה', האמונה על היישובים מזכרת בתיה, קריית עקרון ובני עי"ש שבלב השפלה, אחד מאזורי הביקוש הגבוהים כיום בישראל, עם תנופת בנייה ופיתוח של עשרות מיזמי בנייה למגורים ולמסחר.

במהלך כהונתו אישר יותר מ-15,000 יחידות דיור במרחב התכנון, וכן הוביל מהפכה בתהליכי השקיפות והמנהל תקין, תוך יצירת מנגנוני פיקוח ובקרה, הסרת חסמים רגולטוריים והטמעת חידושים טכנולוגיים.

לאור איכות השירות והתהליכים שהוועדה הובילה, העניק לה שר הפנים משה ארבל, מעמד מיוחד של ועדה עצמאית עם סמכויות נרחבות, ובכך הפכה 'זמורה' לראשונה מקרב הוועדות המקומיות בישראל שזוכה למעמד של ועדה מרחבית עם סמכויות נרחבות כמו של ועדה מחוזית.

בחברת הנדל"ן מציינים כי "מינויו של יוניאן מוגדר כמהלך אסטרטגי שמטרתו לחזק את מעמד החברה בשוק הבנייה הישראלי, להרחיב את תחומי פעילותה ולעמוד באתגרים הצפויים לה בשנים הקרובות, בראשם ההתמודדות עם הרגולציה הגוברת בשוק הדיור, היעדר היציבות בענף על רקע השפעות המלחמה, תשומות הבנייה הגבוהות והשינויים בצרכי השוק. בהנהלת החברה מדגישים כי "יוניאן הוא דמות שמשלבת ניסיון מקצועי רב שנים עם ראייה ניהולית רחבה".

טרם כהונתו ב'זמורה', שימש יוניאן במשך שבע שנים בתפקיד מנכ"ל החברה הכלכלית 'יהודה', האחראית על פיתוח אזורי תעשייה ותשתיות במועצות קריית ארבע, אפרת, הר חברון וגוש עציון. לאורך השנים צבר ניסיון הן בצד היזמי והן בממשקים עם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וגורמי רגולציה.

יוניאן בעל טור קבוע במדורי הנדל"ן באתרים וואלה ומאקו. מעבר לעיסוקו המקצועי, הוא משמש בהתנדבות כמורה לאזרחות בתיכון, כחלק מתפיסת עולם שמבקשת לחבר בין עולם העשייה הציבורית לערכים של חינוך ואחריות חברתית.

משהב, מהחברות הוותיקות בענף הבנייה בישראל ותציין בחודשים הקרובים 90 שנים להיווסדה, צברה מוניטין כחברה המתמחה בבנייה לקהל יעד מגוון, וכיום היא פועלת בכ-50 רשויות מקומיות. לאורך השנים בנתה החברה למעלה ממאה אלף יחידות דיור ברחבי הארץ, ובשנים האחרונות הרחיבה את פעילותה גם לתחום ההתחדשות העירונית. לחברה שורה ארוכה של מיזמי מגורים בבנייה רוויה ונדל"ן מניב, במקומות מרכזיים ומבוקשים בערים תל-אביב, ירושלם, רמת גן, רמת השרון, גבעת זאב, ועוד.

יו"ר מועצת המנהלים של משהב, אבי סולימן, ברך את יוניאן עם כניסתו לתפקיד: "יוניאן מביא עמו ניסיון רב שנים בניהול, תכנון וייזום ברמות הגבוהות ומבין לעומק את צורכי השוק, את הדינמיקה הציבורית ואת עולם הנדל"ן המודרני, ולכן הבחירה בו הייתה נכונה וטובה לחברה. אנו מאחלים לו הצלחה רבה ובטוחים שיביא תועלת רבה לחברה בשנים הקרובות".