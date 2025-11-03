רס"ן במיל' הרב לירז זעירא, שנפצע קשה לאחר שדרך על רימון בסוריה, התארח בתוכנית הפטריוטים ושיתף את סיפורו האישי, מהפציעה ועד מציאת השליחות מחדש.

"נפגעתי כשעליתי על רימון במהלך פעילות בסוריה, במוצב שישראל לקחה בתוך שטח סוריה לשעבר. מקווה שיהיה שלנו".

הפציעה אירעה ביום האחרון לשירותו בקו. "באתי להגיד שלום לפלוגת חי"ר שהייתה תחתינו. אחד החיילים אמר לי שהעירוב נראה לו פחות חזק. הלכתי לבדוק אותו ובמהלך הבדיקה דרכתי על רימון ישן".

הוא תיאר את רגעי ההישרדות הדרמטיים: "הפיצוץ בעצם הפך אותי על הבטן, התגלגלתי למטה לכיוון השביל - הבנתי שבלי זה אני אאבד דם ואף אחד לא יראה אותי. הייתי לבד. זחלתי למרכז... אני מבין שהרגליים לא מקשיבות לי".

כשהגיעו החיילים, "שמו לי שני חוסמי עורקים על הרגליים וממש הצילו לי את החיים. בשתי דקות ו-20 שניות הם הספיקו להציל אותי... 2.5 ליטר דם הלכו. זה שני העורקים, שני הברזים הראשיים של גוף".

על רגע ההבנה: "היה משפט אחד שהפך לי את הכל וזה לשמוע את המ"פ אומר בקשר, 'פרח אחד פצוע, הרב, שתי רגליים קטועות'. שמעתי את זה ופתאום נהיה לי בהירות. אני יודע מה המצב, אני לא צריך שיסבירו לי... ובמקום באסה או כל דבר כזה, נהיה לי פשוט מאוד רוגע".

לדבריו, "אני יכול להשליך את זה רק על דבר אחד - שזה באמת הזכות להיות חסיד של הרבי מלובביץ' ושליח של הרבי מלובביץ' ולקבל את הנושא הזה של באמת: אין דבר כזה נכה צה"ל. אין מושג כזה נכה צה"ל. יש מצויני צה"ל".

עוד הוסיף, "פשוט באותו רגע הבנתי שיש לי שליחות חדשה, שנגמר פרק בחיים שלי ומתחיל פרק חדש לגמרי".

הוא סיפר על המעבר לעולם הרשתות: "הפרק החדש שלי... פתאום אני מבין שאני חייב להיות שם, שיש לי מה לתת, שאני חייב לתת את זה... פתחנו אינסטגרם. פשוט מתחילים להסריט ולדבר ופשוט להשפיע".

המסר העיקרי שלו לצופים ברור: "אני הולך לצמוח מזה. אני הולך לרוץ יותר ממה שרצתי קודם... אני הולך לעוף על זה, גם בגשמיות וגם בהשפעה של זה באמת".