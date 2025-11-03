פרסום ראשון: ח"כ איימן עודה קיבל ייצוג משפטי בשווי של עשרות אלפי שקלים מהמרכז המשפטי עדאלה, במהלך הליך ההדחה שננקט נגדו וכן מול גורמים שתקפו אותו במהלך השתתפותו בהפגנה בנס ציונה.

הייצוג הוענק ללא תשלום, ולדברי ארגון 'בצלמו' מדובר בטובת הנאה אסורה על פי כללי האתיקה של הכנסת.

כך למשל, ח"כ עופר כסיף שילם אשתקד 76 אלף שקלים עבור ייצוגו המשפטי על ידי עו"ד מיכאל ספרד במסגרת הליך דומה.

על פי החלטות ועדת האתיקה של הכנסת, חל איסור על חברי כנסת לקבל טובת הנאה בשווי העולה על 250 שקלים - לרבות השתתפות באירועים הכרוכים בתשלום.

בעקבות הפרסום פנה מנכ"ל ארגון בצלמו, שי גליק, בתלונה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה להעמיד את ח"כ עודה לדין. "אין ספק כי כאשר ארגון משקיע הון עתק בייצוג אדם - מדובר בטובת הנאה ברורה. מחר הארגון יצטרך את עזרתו של עודה, והוא כמובן יהיה חייב להשיב טובה. זה בדיוק מטרת החוק שאוסרת זאת".

לדבריו, "אין מדובר בייעוץ חד פעמי שניתן היה להבליג עליו, אלא בייעוץ וייצוג קבוע בשווי של עשרות אלפי שקלים שנחסכו לעודה".

גליק הוסיף, "לא ייתכן שאת רה"מ חוקרים על גלידות ודברים קטנים ואילו עודה שכאמור קיבל טובת הנאה בסכום של עשרות אלפי שקלים לא ייחקר. אני קורא ליועמ"ש לממשלה להורות מידית על פתיחת חקירה מקיפה כנגדו ולהעמידו לדין בגין קבלת טובות הנאה בניגוד לחוק".

מלשכת ח"כ איימן עודה נמסר בתגובה: "לאחר בירור מעמיק, ובהתאם לנוהל המקובל בכנסת וכפי שנעשה בעבר בשיתוף עם מרכז עדאלה, בכוונתו של ח"כ עודה לפנות לוועדה המוסמכת לאישור מימון הייצוג המשפטי, כדי שהתשלום יועבר למרכז עדאלה בהתאם לתעריפים הנהוגים".