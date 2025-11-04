עמותת אור ירוק פרסמה נתונים המבוססים על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המצביעים על כך שגילם הממוצע של כלי הרכב הפרטיים בישראל עלה ל-7.5 שנים נכון לסוף 2023, לעומת 7.3 שנים בשנת 2022.

הנתונים חושפים פערים דרמטיים בין הרשויות המקומיות. כלי הרכב הוותיקים ביותר נמצאים במודיעין עילית, שם הגיל הממוצע הוא 10.1 שנים. אחריה קלנסוואה עם גיל ממוצע של 10 שנים, וירושלים עם 9.7 שנים.

ניתוח הנתונים מעלה כי ביישובים הערביים והחרדיים קיים ריכוז גבוה של כלי רכב ישנים.

לעומת זאת, כלי הרכב החדשים ביותר נמצאים ברמת גן עם ממוצע של 5.4 שנים, חולון עם 5.9 שנים וראשון לציון עם 6.0 שנים. בתל אביב-יפו גיל הרכב הממוצע עומד על 6.4 שנים.

עו"ד יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק, מדגיש את הסכנה הטמונה ברכבים ישנים: "בכלי רכב ישנים אין מערכות בטיחות אקטיביות שמפצות על טעויות הנהג, ולכן הסיכון להיפגע בתאונת דרכים בכלי רכב כזה גדול הרבה יותר".

לפי הנתונים, כ-840,098 כלי רכב פרטיים בישראל הם בני יותר מעשר שנים - שנת עלייה לכביש עד 2013 - וברבים מהם ככל הנראה אין מערכות בטיחות אקטיביות מצילות חיים.

העמותה קוראת לממשלה לעודד תוכנית גריטה לכלי רכב ישנים ולא בטיחותיים. תוכנית הגריטה הקודמת, שאפשרה לבעלי רכבים בני 20 שנה ומעלה למסור את רכבם תמורת 3,000 שקלים, פעלה לאחרונה בנובמבר 2013 והופסקה עקב מימון נמוך למרות ביקוש ציבורי גבוה.

לדברי העמותה, גריטת כלי הרכב עשויה לצמצם את הסיכון לתאונות דרכים ולהפחית את זיהום האוויר.