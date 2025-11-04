חברי הכנסת של ש"ס יצאו ביממה האחרונה בבליץ ראיונות להגנת יו"ר תנועת ש"ס ח"כ אריה דרעי.

חברי הכנסת הלינו על ההקלטות שהודלפו בכלי התקשורת בהן נשמעו רבני המפלגה תוקפים בחריפות את חוק הגיוס המתגבש ואת אריה דרעי הפועל לקדמו.

"החוק המדובר מתואם אחד לאחד עם הרבנים הליטאיים ועם נציגיהם", טען השר לשעבר, ח"כ אוריאל בוסו בראיון לרדיו 'קול ברמה'.

בהמשך הלין: "אף אחד לא יעיז ללכת להקליט את גדולי ישראל האשכנזים, רק בגדולי ישראל שלנו מסכימים לזלזל ומעזים להקליט".

גם חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (ש"ס), שר הדתות לשעבר, תקף אמש ברדיו 'קול חי' את מה שכינה "מתקפה מתוזמנת" נגד יו"ר ש"ס אריה דרעי, והתייחס לתהליך ההתייעצות עם מועצת חכמי התורה בנושא חוק הגיוס.

"חוק הגיוס הוא לא עוד חוק - זה דיני נפשות", הסביר מלכיאלי. "כל סעיף וכל ניסוח נבדק ומתואם עם מועצת חכמי התורה. יש נציגים בכנסת, יש נציגים מחוץ לה כמו אריאל אטיאס, וכל פרט נבחן מול גדולי הדור. הדברים מאוד דינמיים, ואנחנו חוזרים שוב ושוב עד שמתקבלת הכרעה מוסכמת".

על רקע טענות כי הרבנים אינם מעודכנים בפרטי החוק, השיב: "מרן הרב משה מאיה הגיע בעצמו לישיבת הסיעה ואמר בפירוש - הכול נעשה בהתייעצות עם מועצת חכמי התורה. שום דבר לא נעשה מאחורי הגב. יש מכתבים ברורים, יש שיחות רצופות, וכל רב יודע בדיוק מה קורה".

בהמשך תקף את מי שניסו לערער על הנהגת התנועה: "יש כאלה שהולכים ומקליטים רבנים, מסלפים דברים, מוציאים פשקווילים. אבל הבית שלנו פתוח. כל מי שרוצה - יכול להגיע ולשמוע ישירות את עמדת הרבנים".