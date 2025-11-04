"שוק הנדל"ן מוצף במבצעי סוף שנה, בהטבות של יזמים ובשלטי חוצות שזועקים 'פריסייל' ומנסים לקושש רוכשים.

בפועל, מצב המכירות מדשדש, היזמים עדיין מתקשים למכור והכוח כרגע נמצא בידיים של הרוכשים", אומר דביר דימרי, יזם נדל"ן מוכר במגזר ומוביל את קהילת "יותר נדל"ן משכל".

"בפועל, למי שרוצה להיכנס לעסקת נדל"ן בתקופה הזו ההמלצה שלי היא לבנות אסטרטגיה, עסקאות טובות ו'מבצעים' תמיד יהיו. מה שחשוב באמת הוא למצוא את ההשקעה שנכונה לתא המשפחתי שלכם, לבחון את יכולת ההחזר, לוודא שאתם יודעים להשלים את העסקה בסוף - והכי חשוב לשטח ולבחון אותה בעיניים".

להרשמה לסיור השטח הקרוב עם דביר דימרי>>>

לדבריו, "אני רואה אנשים שמחפשים רק את המחיר, בלי לעשות עבודת שטח, להכיר את האזור ולבדוק האם באמת יש פוטנציאל אמיתי לעליית ערך. צריך לשאול מה יגרום לביקוש באזור בעוד חמש שנים? האם יש תוכניות תחבורה חדשות, מוסדות לימוד, מוקדי תעסוקה? אלה הדברים שמביאים קהל חזק להתגורר באזור ולהקפיץ את המחירים".

דמרי מציין כי הוא מאמין בהבאת משקיעים לשטח כדי שיראו בעיניהם את המיקום ויבינו היכן ימצאו את הדירה עם הביקוש הכי גבוה. "בשישי הקרוב אני יורד לשטח לסיור משקיעים בגבעת המטוס בירושלים - וזה לא 'עוד סיור'", הוא מחדד. "בגלל שהכוח בידיים של הקונים - ואנחנו מגיעים עם כוח של קהילה של עשרות אלפי חברים - קיבלנו 30 דירות בהנחה של 350,000 ש"ח ממחיר השוק. כל הפרויקטים באזור מוכרים במחיר של סביב ה-40 אלף למ"ר כשהקבוצה שלנו קונה ב33 אלף למ"ר.

כשמחברים את כל חלקי הפאזל ורואים בעיניים את הרכבת הקלה שתעבור במרחק של שלוש דקות הליכה מהפרויקט, את הפארקים והשצ"פ המדהימים שמתוכננים, ואת הבנייה הנמוכה (7-13 קומות) בירושלים - עיר שבונה רק מגדלים, מבינים שזה לא רק המחיר שקובע - אלא הפוטנציאל." מסכם דמרי.