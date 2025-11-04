למעלה ממאה מנהיגים אירופאים השתתפו במשלחת השנתית של איגוד הארגונים היהודים באירופה לאושוויץ, על רקע ההחמרה הדרמטית באנטישמיות ביבשת מאז 7 באוקטובר.

שרים, חברי פרלמנט ואישי ציבור הגיעו למשלחת שעמדה תחת הכותרת "להבטיח עתיד נגד שנאה והסתה".

הרב מנחם מרגולין, יו"ר האיגוד, התריע כי השנתיים האחרונות הפכו ל"ימים האפלים ביותר ליהודי אירופה מאז השואה". הוא קרא לראשי המדינות להכריז על יהודי אירופה כמיעוט מוגן ולהבטיח מימון ממשלתי קבוע לאבטחת מוסדות יהודיים.

"האנטישמיות הורסת את הדמוקרטיה באירופה ולא ייתכן שהמדינות משאירות את האחריות להתמודדות על הקורבן", אמר. "מדובר בהישרדות - הישרדותו של עם, ואמינותה המוסרית של אירופה עצמה. איננו מבקשים זכויות יתר - אנו דורשים צדק".

ראש ממשלת בריטניה לשעבר בוריס ג'ונסון, שקיבל את פרס דוד המלך מטעם האיגוד, אמר: "ליל הבדולח היה קריאת השכמה שנכשלה להעיר אותנו. 7 באוקטובר היה הטבח הנורא ביותר מאז השואה, ושוב אנו נכשלים במבחן האנושיות. במקום לעמוד לצד ישראל, המון זועם מילא את רחובות הערים במערב".

ראש ממשלת בלגיה בארט דה וובר אמר: "הזיכרון הוא רק חלק מהסיפור. האנטישמיות נראית בכל מקום באירופה, ואסור לוותר לה אפילו במילימטר אחד".

ד"ר כריסטר מטסון, מנהל מכון סגרסטד בשוודיה, חשף ממצא מדאיג: "המחקר שלנו מראה שהעוינות כלפי יהודים אינה מכוונת עוד ל'יהודים' אלא ל'ציונים'. כאשר החלפנו את המילה 'יהודים' במילה 'ציונים' בשאלוני הסקרים, שיעור האמונות האנטישמיות עלה באופן חד. אנטי-ציונות הפכה לצורתה המרכזית של האנטישמיות המודרנית".

ד"ר יאנוש בוקה, שר אירופה ההונגרי, אמר: "איננו מנצחים במאבק באנטישמיות, אנו מאבדים קרקע מדי יום. על הממשלות לקחת אחריות ולהטיל סנקציות אמיתיות. האיחוד האירופי חייב לגבות את מילותיו במעשים".

ברט-יאן רוייסן, חבר הפרלמנט האירופי מהולנד, אמר: "בהולנד בוטלה הופעה רק משום שאחד הנגנים משרת בצה"ל. זו אינה מחאה - זו אפליה".

יעקב פינקלשטיין, שגריר ישראל בפולין, אמר: "אנחנו זקוקים לפעולה - לא לגינויים. הדה-לגיטימציה של ישראל מזינה מעגל מסוכן של דיסאינפורמציה. הפתרון הוא חינוך".

במשלחת השתתפו גם מזכיר המדינה לנשיאות פולין, חברי פרלמנט אירופיים ממספר מדינות, והמומחה ליחסים בינלאומיים הארלי ליפמן. בסיום היום הראשון קרא הרב מרגולין: "אירופה אינה יכולה להרשות לעצמה עוד אמפתיה סמלית. עתיד החיים היהודיים ועתידה של אירופה תלויים בהגנה אמיתית. הזמן לנימוסים עבר".