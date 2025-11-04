אודיטוריום חדש נחנך באלון מורה כחלק ממרכז המבקרים החדש, שמוקדש לסיפור ההיסטורי של חידוש ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון.

הטקס נערך במעמד ראש מועצת שומרון יוסי דגן, מנהל החבל בחטיבה להתיישבות יוסי חזות, נציגי משרד התיירות, יו"ר מזכירות אלון מורה יצחק נסימי, ממייסדי גרעין גוש אמונים - בני קצובר, הרב מנחם פליקס ויאיר לסר - ותושבים ואורחים מרחבי הארץ. השר חיים כץ שלח דברי ברכה.

המרכז, שהוקם ביוזמת המועצה האזורית שומרון ומזכירות היישוב, ובסיוע משרד התיירות, כולל אולמות תצוגה, עמדות אינטראקטיביות, מיצגים אור-קוליים וחוויות לכל המשפחה ונועד לשמר ולהנגיש את סיפור ראשית ההתיישבות היהודית בשומרון - מראשית גרעין אלון מורה ועד ימינו.

משרד התיירות השקיע בפרויקט מעל 4 מיליון שקלים, החטיבה להתיישבות הוסיפה כ-700 אלף שקלים, ומשרד ההתיישבות השקיע כ-400 אלף נוספים. המועצה האזורית והיישוב השקיעו כספים רבים נוספים, במטרה לשמר ולהנגיש את סיפור ראשית ההתיישבות.

דגן אמר במהלך הטקס, "אני גאה שמשרד התיירות שותף בפרויקט האדיר הזה, שמביא את המורשת של החלוצים ביהודה ושומרון. ההתרגשות היא כפולה, גם כי מדינת ישראל משקיעה במורשת אלון מורה ובמורשת יהודה ושומרון. אנחנו מבינים את הערך של הרוח שלנו, רוח גרעין אלון מורה, רוח גוש אמונים, רוח של אמונה רעננות וחלוציות".

"הדבר השלישי, והמרגש ביותר, הוא שההנצחה הזו ממחישה כמה הרוח הזו ממשיכה לפעול, להילחם על ארץ ישראל ולנצח בכל מקום. למעלה מחצי מיליון יהודים ביהודה ושומרון עם ערים, מועצות, יישובים, התיישבות צעירה וחוות. הרוח של גרעין אלון מורה וגוש אמונים היא החזרה לחומש, ובקרוב בצד השם גם לשא-נור, היא הבנייה של אביתר, היא ההקמה שלה, ועם הרוח הזאת נביא ביחד מיליון יהודים וריבונות מלאה לשומרון".

במועצה הוסיפו כי "מרכז המורשת באלון מורה ישמש מוקד חינוכי ותיירותי, מקום שבו ההיסטוריה, האמונה והחלוציות נפגשים - וממנו תצא השראה לדורות הבאים".

הרב אליקים לבנון, רב השומרון, בירך את המשתתפים ואמר: "מהרוח הגדולה הזו של התורה והארץ עם ישראל ייוושע".

בני קצובר ציין: "מהרוח של ארץ ישראל נמשיך עם הבניין ונחזור לצפון השומרון ולקבר יוסף, במהרה ימינו אמן". הרב מנחם פליקס הוסיף, "מורשת אלון מורה זה אברהם אבינו, זה לזרעך נתתי את הארץ הזאת".

יוסי חזות אמר: "אנחנו מתרגשים להיות שותפים איתכם, עם המועצה האזורית שומרון בכל כך הרבה פרויקטים של התיישבות בשומרון. זה פרויקט מרגש ומתאים של מורשת אלון ומורה, אין ראויים מהם".