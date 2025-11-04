בתקשורת האיראנית פורסמו תיעודים שלפי הטענה התקבלו מתקיפת סייבר שבוצעה נגד חברה הקשורה לרפאל - ספק משנה המייצר רכיבים עבור מערכות לחימה.

בין היתר נטען כי בידי איראן מצוי כעת מידע מסווג על מספר מערכות מתקדמות.

לפי הדיווחים, בין המערכות שנפגעו נמנות מערכת יירוט הלייזר החדשה, מערכת ההגנה האווירית "קלע דוד", וטיל השיוט הימי.

באיראן מציגים את החדירה כפריצת דרך מודיעינית כלפי תעשיית הביטחון הישראלית.

מדוברות רפאל נמסר בתגובה: "מדובר בספק המייצר דגמים שיווקיים המוצגים בתערוכות הפתוחות לקהל הרחב. לאחר בדיקה מקיפה נדגיש כי לא נחשף מידע מסווג הנוגע למערכות החברה".