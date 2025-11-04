לרגל ציון 30 שנה לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל, מפרסם ארכיון המדינה אוספים נדירים ומקיפים המאפשרים הצצה ייחודית לשנתו האחרונה של רבין בזירה המדינית והציבורית - ולפרק פחות מוכר בחייו, עת שירת כשגריר ישראל בארצות הברית.

האוסף המרכזי, תחת הכותרת "משולחן ראש הממשלה - השנה האחרונה בחיי יצחק רבין", כולל כ-250 תיקים ובהם מעל 30 אלף עמודים.

המסמכים מתעדים את פעולתו הציבורית והמדינית של רבין עד הירצחו בכיכר מלכי ישראל.

בין הנושאים שנכללים באוסף: מסמכים מדיניים - הצהרות, ביקורים רשמיים, הסכמים ויחסי חוץ. תמיכה ציבורית - מכתבי ברכה ואהדה מאזרחים, לצד עצומות התומכות בתהליך השלום.

התנגדות ואיומים - תיעוד של התנגדות להסכמים, גלויות מחאה ומכתבי איום. פניות ציבור - שאלות ובקשות שהופנו ללשכת ראש הממשלה בנושאי כלכלה, חברה וממשל.

ישיבות ממשלה - פרוטוקולים מלאים של ישיבות הממשלה בשנת 1995, כולל הדיון המיוחד בליל הרצח ומינוי ראש ממשלה בפועל. מכתבים שלא נענו - מכתבים אישיים מרגשים מאזרחים, שנותרו ללא מענה בשל הרצח.

בנוסף נחשפו תמלילי מהדורות חדשות מהימים שקדמו לרצח, אשר ייכללו באוסף רחב יותר שעתיד להתפרסם בקרוב.

פרסום נוסף מתמקד בתקופתו של רבין כשגריר ישראל בארצות הברית בשנים 1973-1968. לראשונה מתפרסמים תיקים המתעדים את תרומתו לקידום היחסים בין המדינות - בין היתר התכתבויות עם ראש הממשלה גולדה מאיר ושר החוץ אבא אבן, החושפות גם מתחים פנימיים בין הגורמים המדיניים.

האוסף כולל גם מכתבים אישיים מרבין לרעייתו לאה, החושפים את לבטיו האישיים, תחושת האחריות הכבדה והצדדים האנושיים של שליח המדינה בוושינגטון.

בארכיון מציינים כי פרסומים אלה מצטרפים לשורת אוספים שנחשפו בשנים האחרונות, בהם: הסכם השלום עם ירדן (1994), הסכמי אוסלו, הסכם הביניים עם מצרים (1975), סיום מלחמת ההתשה, ופרק הנצחה ביוגרפי לשנים 1922-1967.