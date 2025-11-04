מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, מפרסם היום (שלישי) דו"ח חריף על תפקוד הקבינט החברתי-כלכלי ועל הניהול הכלכלי של המדינה במהלך המלחמה.

לפי הדו"ח, ראשי הקבינט הכלכלי בתקופה שקדמה למלחמה, אביגדור ליברמן ובנימין נתניהו, לא עסקו בהיערכות לשעת חירום, למרות שגורמי המקצוע ומשרד המבקר התריעו כי מדובר בצורך חיוני.

במהלך המלחמה, מציין אנגלמן, "שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שהוסמך לעמוד בראש הקבינט, לא מימש את סמכויותיו". הקבינט הפסיק להתכנס בדצמבר 2023, והמבקר קובע כי היה על ראש הממשלה נתניהו להתערב ולוודא כי מתקיימת הובלה אזרחית אפקטיבית, אך הדבר לא נעשה.

“אוזלת ידו של הקבינט במילוי תפקידיו באה לידי ביטוי בהיעדר מענה מערכתי ליישובי קווי העימות ולתושביהם”, נכתב בדו"ח.

המבקר קובע כי על ראש הממשלה ושר האוצר “לממש את סמכויות הקבינט, להבטיח עבודה סדורה, הערכות מצב וקבלת החלטות מושכלות בהתאם לצרכים המשתנים בשעת חירום".

בנוסף, מותח המבקר ביקורת חריפה על הניהול הכלכלי של משרד האוצר בזמן המלחמה. לדבריו, לא נכלל בתקציב המדינה סעיף רזרבה ייעודי לחירום, שניתן למימוש מיידי בעת משבר.

לפי ממצאי הביקורת, "אגף החשב הכללי העריך בנובמבר 2023 כי קיימת רזרבה של כ־30 מיליארד שקלם, אולם אגף התקציבים מסר כי בפועל הרזרבה האפקטיבית הייתה אפס, ולכן נדרש המשרד לאתר מקורות תקציביים חדשים בזמן אמת".

הוא קובע כי "הביקורת העלתה ליקויים בעניין אופן שיטת הניהול הנוכחית של הקצאת תקציב המלחמה, ביצועו והבקרה על מימושו, והדבר עלול להקשות על מקבלי ההחלטות לקבל תמונת המצב המלאה ואת הנתונים הרלוונטיים לפני קבלת החלטות שיש להן השפעה רבה, הן על היכולת להשיג את יעדי הממשלה בכל הנוגע לתקציב המלחמה והן על כספי הממשלה המוקצים להשגתם".

המבקר מסכם כי על שר האוצר לגבש מנגנון קבוע לבחינת מוכנות כלכלית לחירום, תוך שיתוף כלל הגורמים המקצועיים במשרד ומחוצה לו, ולנקוט צעדים מעודדי צמיחה שיחזקו את חוסנה הפיננסי של המדינה ואת יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה.

בנוסף קבע אנגלמן כי לא היו רזרבות תקציביות זמינות בעת פרוץ הקרבות והמדינה לא הייתה ערוכה כלכלית לשעת חירום.