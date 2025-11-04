לא במקרה הפך בשנים האחרונות הפודטראק לאחת הפנטזיות הנפוצות בעולם היזמות הקולינרית.

אין ספור יזמים ובעלי חלומות נמשכים לרעיון של עסק מזון על גלגלים. היתרונות ברורים ואכן מושכים: אין צורך בהשכרת מבנה נדל"ן יקר, בעלויות הקמה גבוהות, בתפריטים מורכבים ובאחזקת מלאי. פשוט קפה מהביל על גלגלים, מאפים טריים או קונספט ייחודי אחר, היוצר תור של לקוחות במרחב פתוח ומזמין.

אביב רון מחברת הבית של רישוי עסקים, מומחה לרישוי עסקים מהמובילים בישראל, מסביר על כל מה שעומד בין החלום לבין המציאות, ומספק כלים לבחינת הכדאיות הכלכלית, להתמודדות עם מגבלות רגולטוריות, ולסלילת הדרך לעסק נייד, רווחי וחוקי.

מתי הפכנו למעצמת פודטראקים?

גל הפודטראקים החל בשיא הקורונה, אז חיפשו המסעדנים והיזמים אחר פתרונות יצירתיים להפעלת עסקי מזון מחוץ למתחמים סגורים, במטרה לשמר את הפעילות העסקית ולו בחלקה.

במקומות בהם נאסר על הבילוי בחללים סגורים, במסעדות ובבתי הקפה, הפכו החניונים, השדות והמרחבים הפתוחים לשווקי אוכל מזמינים עם עגלות, קרוונים צבעוניים, משאיות ורכבי וואן שהציעו חוויית בילוי ייחודית.

תקופת המסכות על הסנטר והאיסור על התקהלות אמנם כבר מאחורינו, אולם הקונספט של פודראקים ובילוי במרחב הפתוח לא רק שלא נעלמו, אלא אף שדרגו את התפריטים. הרבה מעבר לקפה ומאפה. ניתן למצוא כיום פודטראקים המתמחים בכריכי בשר, פיצות, מוקפצים, סושי, ועוד מבחר מטעמים.

כל מה שאתם צריכים לדעת רגע לפני שאתם לוקחים מסבתא את המתכון לקובה במיה ומשקיעים במשאית קלה ובמטבח מטייל

כל עסק מזון בישראל הוא עסק שמחייב רישיון עסק מטעם הרשות המקומית בשטחה הוא צפוי לפעול.

כמי שסייע לרבים שפנו אליו לאחר הרכישה וההקמה, מדגיש אביב רון מספר פעמים את המונח "צפוי לפעול" ואת חשיבות התכנון והייעוץ המקצועי, מראש:

"כל כך הרבה בעלי פודטראקים פנו אלי אחרי שהשקיעו הון לא מבוטל ברכישת הרכב, בביצוע התאמות להקמת המטבח ובהשקעה בציוד יקר, וגילו שכל ניסיון להפעיל את העסק הסתיים בוויכוח עם פקח מקומי, בפינוי ובקנס" מספר רון "אני עוזר היכן שאני יכול, אבל לא תמיד ניתן להסדיר את הרישוי כפי שרצו, ובהרבה מקרים אנחנו מוצאים פתרונות אחרים, לעתים עם השלכות כלכליות לא מבוטלות. פנייה לייעוץ מקצועי ובחינת האפשרות לרישיון עסק צריכה להיות לפני ולא אחרי".

עוד הוא מוסיף: "אנחנו כבר לא בתקופת הקורונה, בה רשויות רבות הקלו על בעלי העסקים והעניקו בקלות יחסית רישיונות זמניים. כיום, ברוב הערים הגדולות בישראל, לא ניתן להקים פודטראק באופן עצמאי, אלא רק במסגרת מכרזים עירוניים מוגבלים בזמן או באזורים ייעודיים מחוץ לעיר.

חשוב לדעת לפני שמתחילים-מגבלות עיקריות על פודטראק

חניה- פודטראק אינו רכב פרטי, ויש צורך באישור מבעל הקרקע (ציבורית או פרטית) בהצבתו, ולעיתים גם בהיתר מיוחד. חניה אקראית במגרש פתוח נחשבת עבירה.

רישוי עסק- כאמור, פודטראק הוא עסק מזון לכל דבר ועניין, ועל כן חלות עליו לא מעט תקנות הנוגעות לבטיחות, תברואה וסביבה. הקמת פודטראק מחייבת תכנית אדריכלית מפורטת, פרשה טכנית, אישור ממכבי אש, חובות נגישות ופיקוח סביבתי. לא מדובר בעגלה עם קפה, אלא בעסק לכל דבר, גם אם על גלגלים.

רגולציה מפוצלת- ההיתרים הרבים הנדרשים לפודטראק מחייבים עמידה בתקנות ודרישות של רשויות וגופים רבים, בניהם: משרדי הבריאות, התחבורה, איכות הסביבה, מחלקת רישוי עסקים, הנדסה ולעיתים גם רשות מקרקעי ישראל. נדרש ניווט מקצועי וזהיר בין הללו להשגת הרישוי הנכסף.

תשתיות- להפעלת עסק מזון יש לוודא חיבור לתשתיות חשמל ומים. על פי חוקי התכנון והבנייה פודטראק אינו יכול להתחבר לתשתיות קבועות אלו, מה שמחייב בפתרונות חלופיים דוגמת גנרטור מאגר מים, ומיכל הדחה למי ביוב מה שמייקר ומסרבל את התפעול.

קונספט- החלום על המבורגריה או ברביקיו נייד עשוי להתנפץ אל מול תקנות משרד הבריאות, המאפשרות בפועל רק חימום מזון בפודטראקים, ללא בישול והכנה מאפס. בתכנון התפריט חשוב להביא זאת בחשבון, ולבסס אותו על מנות הניתנות לבישול והכנה מראש, והרכבה במקום. מלבד התקנה התברואתית, פודראק שאינו עוסק בהכנת מזון גולמי במקום, יביא גם לחיסכון משמעותי בעלויות הציוד.

אז למה כן ואיך עושים את זה נכון?

המקצועיות של אביב רון, הידע הפרקטי והשליטה המוחלטת בתחום רישוי העסקים לא הפכו אותו למשבית שמחות, אלא דווקא למי שבעלי עסקים רבים רואים בו כמגשים חלומות.

"פודטראק הוא לא העסק היחיד שדורש הסדרת רישוי, ואם זה החלום של הלקוח, נבחן יחד את הדרכים להגשים אותו, בלי לקחת סיכונים מיותרים, ובלי להסתבך עם החוק או עם הפקח העירוני"

לדברי רון, מבחינת כדאיות, מדובר בעסק נייד שמאפשר גמישות, השקעה ראשונית נמוכה לרוב, ויכולת להגיע לקהל רחב. זהו עסק שמאפשר חופש, ניידות ויצירתיות קולינרית, במיוחד באזורים תיירותיים, באירועים ובפסטיבלים. עם זאת, חשוב לדעת שזה לא קיצור דרך ולא עסק אינסטגרם. זו הזדמנות ליזמים שמבינים את עולם עסקי המזון, ומבינים גם את חשיבות התכנון ודרישות התפעול. עם ליווי נכון ועמידה מדויקת בדרישות, אפשר להקים עסק ייחודי שמביא אוכל טוב אל האנשים, ולא להפך.

טיפים ואפשרויות להקמת פודטראק

פודטראק נייד

פודטראק נודד שאינו ממוקם במיקום קבוע, ועובר בין פסטיבלים, אירועים ומוקדים.

קונספט רווחי המבטיח פעילות בסביבה מבוקשת, ללא חובת ההסדרה לרישיון עסק קבוע.

מה נדרש? השתתפות במכרזים פומביים (לרוב מדובר במכרזים לתקופה של שנה) של עיריות ורשויות. זכייה במכרז והצבת הפודטראק תתבצע בתשלום לרשות, שלרוב גם תספק את התשתיות הנדרשות.

פודראק בשטח פרטי

באזור הצפון, הדרום והשרון ניתן למצוא לא מעט פודטראקים קבועים, המוצבים בשטח פרטי, דוגמת: סביבת משתלה, שדה חקלאי וכדומה. עסקים אלו מושכים אליהם את המטיילים באזור, וככל שמדובר בשטח פרטי, לא נדרש תשלום בגינו.

עם זאת, העובדה שמדובר בשטח פרטי אינה פוטרת מן החובה בהסדרת רישוי.

פודטראק בשטח עירוני

למרות המגבלות הרבות החלות על עסקי מזון ניידים, כפי שניתן לראות קיימים לא מעט פודטראקים קבועים, פעילים ומשגשגים, גם במרחבי העיר. כל רשות בישראל פועלת באופן מעט שונה, ואותם הבדלים קטנים בפרשנות של התקנות, הם שיעשו את ההבדל בין רישיון עסק לדחיית הבקשה.

חשוב לפנות להתייעצות עם יועץ רישוי לעסקים שמכיר את הנהלים, את השטח ואת הרשות המקומית, ויגע כיצד להפוך כל מגבלה וחסם להצלחה ולברכת הדרך.

אז פודטראק או מסעדה?

כיועץ רישוי עסקים מנוסה, אביב רון אינו מתיימר להמליץ או לקבוע כי עסק כזה או אחר רווחי, ובוודאי לא לעודד להרפתקנות עסקית.

למרות זאת, לשאלתנו, הוא סיפק לנו סקירה קצרה על ההבדלים העיקריים בין עסקי מזון בנויים- לעסקים על גלגלים. הן בהיבט של עלויות הרישוי וההקמה והן בהיבט של עלויות התחזוקה, הקמת עסק מזון במבנה תעלה יותר, ביחס לפודטראק. את ההבדלים בעלויות כמו גם את פוטנציאל ההכנסה, ניתן למצוא במספר קריטריונים:

מניסיונו רב השנים בליווי עסקים, אביב מסכם ומבהיר שכל עסק אשר מצליח להפחית את הפחת, לחסוך בעובדים, בשכירות ובסחורה מתכלה, צפוי להיות רווחי. בסופו של דבר פודטראק הוא עסק ככל העסקים, ולצד פודטראקים וותיקים ומצליחים, ניתן גם להצביע על רבים שכשלו, הניעו ונסעו לעבר החלום הבא.

