ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית) יוצא במתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה והפרקליטות בעקבות פרשת הפצ"רית האלופה יפעת תומר-ירושלמי במסגרת חקירת הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן.

בריאיון לערוץ 7 אמר סוכות כי "יש פה חבורת עבריינים שבחודש האחרון מאז שהדבר הזה התגלה, מה שהם עשו זה לשחרר את אותו מחבל, לזרוק אותו לעזה כדי שלא יהיה אפשר לנהל משפט, לזמן אותי לחקירה, לתת לפצ"רית לשבש את החקירה. ורק אז לפתוח בחקירה גלויה אחרי שכבר אין יותר מדי מה לנהל - הדבר הזה בלתי נתפס".

סוכות תקף ישירות את בהרב-מיארה: "צריך לפנות לנציב שירות המדינה ולשלול לה את המשכורת אחרי ששר המשפטים נותן לה הוראה והיא מצפצפת, אחרי שהממשלה מפטרת אותה והיא מצפצפת, אחרי שבאופן כללי היא מצפצפת על עבודת הממשלה. זה עובד שלא רק שלא עושה את עבודתו - הוא מחבל בעבודה שלו. היא מצפצפת על החוק, מצפצפת על הממונים עליה, ולכן משכורת היא לא צריכה לקבל. זה השלב הראשון".

באשר לפרסומים על ניסיון התאבדות של הפצ"רית אמר: "עצוב לי לומר את הדבר הזה אבל לא הופתעתי בכלל. מדובר באנשים שמתנהלים כמו מאפיה. לא עזרו שני שרי ביטחון שפנו לצבא וביקשו חקירה, לא עזרו רמטכ"לים, לא עזרו ועדות הכנסת ולא עזרו פניות לבג"ץ. כולם דרשו - והם צפצפו על כולם. ככה מתנהלת מאפיה, ככה מתנהל ארגון פשיעה".

בהמשך דבריו קרא לפתוח את כלל התיקים שבהם עסקה הפצ"רית לשעבר: "אני בטוח שמי שעושה עבירה פעם אחת כנראה שזה לא היה מקרה חד-פעמי. אני מניח שהיו עוד הרבה מאוד דברים שהיא עשתה בניגוד לחוק בצורה עבריינית. צריך לפתוח מחדש את כל התיקים שהיא ניהלה".

סוכות האשים את בהרב-מיארה במעורבות ישירה: "היא באה ואמרה לבג"ץ שהיא תלווה את החקירה הזו בשעה שלא הייתה אף חקירה. היא אמרה לבג"ץ 'חקרנו ומיצינו' - ולא חקרתם ולא מיציתם. אתם ידעתם בדיוק מי מנהל את הדבר הזה. עד עכשיו היא אפילו לא התבקשה למסור את הפלאפון שלה, הדברים האלה לא נבדקים וזה מטריד מאוד".

בנוגע לכניסתו לבסיס שדה תימן, אמר סוכות: "אין מה לחקור. אני נכנסתי לשדה תימן, ואני אומר את זה פה בלייב. אני כחבר כנסת מחזיק בתעודה שמאפשרת לי להיכנס לכל מקום במדינת ישראל. המחוקק מאפשר זאת כדי לבצע פיקוח פרלמנטרי על עבודת הממשלה. לא היה בתולדות ישראל מקרה שדרש פיקוח פרלמנטרי יותר מהפרשייה הזו - שבעיצומה של מלחמה הפצ"רית קשרה קשר עם קצינים בכירים בצבא כדי להעליל על לוחמינו".

בסיום הוסיף: "אני זומנתי לחקירה שבוע הבא, ואני אגיע. אין לי מה להסתיר. אם אצטרך לשלם מחיר על זה שהגנתי על הלוחמים, אעשה זאת בראש מורם".