"מעטא", מרכז המידע הפלסטיני, המתעד את פעילות "ההתנגדות" הפלסטינית בשטחי יהודה, שומרון וירושלים, מדווח על 356 פעולות "התנגדות" שבוצעו באזורים אלה במהלך חודש אוקטובר.

לפי נתוני הדוח, בחודש אוקטובר בוצעו 16 פעולות של הטמנה ופיצוץ מטעני נפץ - 9 מהן באזור ג’נין ו-3 באזור טובאס. בפעולות אלה נפצעו 3 חיילים ישראלים ונגרם נזק לכלי רכב צבאי, בעת פעילות צה"ל במחוז ג’נין ב-18 באוקטובר.

עוד נמסר כי במהלך החודש שעבר בוצעו 8 פיגועי ירי וחילופי אש, ופיגוע דריסה שביצע מוחמד עלי אשתיה נגד חיילים במחסום בציר 443, סמוך לכפר בית עור אל-פוקא מערבית לרמאללה.

במישור "הפעילות העממית", נרשמו בחודש שעבר 237 עימותים עם חיילי צה"ל וידויי אבנים, וכן 20 הפגנות, 5 אירועי השלכת בקבוקי תבערה וזיקוקים, 13 פעולות חבלה בכלי רכב של מתנחלים ו-57 התנגשויות עם מתנחלים.