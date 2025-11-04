על ההשלכות הצפויות, בעיקר עבור יהודי ניו יורק אך לא רק להם, מבחירתו של זוהרן ממדאני לראשות עיריית ניו יורק, שוחחנו בערוץ 7 עם קונסול ישראל לשעבר בלוס אנג'לס, מומחה ליחסי ישראל ארה"ב, יקי דיין.

לאחר שהוא מביע תקווה שאולי בכל זאת תהיה הפתעה והסקרים ייטעו, אומר דיין כי המשמעות עבור יהודי ניו יורק היא שמעתה "מועמד אנטי ישראלי, אנטי ציוני ואפשר להגיד גם אנטישמי שהשתמש בכספים איסלאמיסטים כדי להגיע לראשות ניו יורק, הוא שיוביל את העיר היהודית הגדולה בעולם. זו תהיה תחושה לא נעימה עבור יהודים החפצים ביקרה של ישראל ורוצים שיתוף פעולה עם ישראל וחושבים שהטכנולוגיה והאקדמיה הישראליות טובות. התחושה של כל אלה תהיה הרבה פחות נוחה בעיר".

עם זאת, מדגיש יקי דיין, כי חמור יותר מהפן הפנימי בניו יורק הוא הפן המפלגתי שיתכן והולך ומתברר עם בחירתו של ממדאני: "חמור יותר הוא המגמה המצביעה על הכיוון שאליו המפלגה הדמוקרטית הולכת, ואם זה הכיוון, קיצוניות פרוגרסיבית, זה צריך להדאיג את כולם, את ישראל את היהודים וגם את ארה"ב עצמה". דיין מעיר כי גם במפלגה הרפובליקנית ישנם כיוונים לא טובים, אך כאן מדובר בנציג אותנטי פרוגרסיבי של תנועות ה'ווק'. העובדה שברק אובמה מציע את עצמו כיועץ לממדאני מלמדת שאכן לא מדובר באירוע זניח ומקרי, אלא באירוע מדאיג הרבה יותר, כוללני הרבה יותר שהשלכותיו צפויות להגיע גם ליחסי ארה"ב ישראל. "אנחנו רואים את התמיכה שהוא זוכה לה במפלגה ואין ספק שזה דבר מאוד מדאיג".

ובאשר ליהודי העיר והשאלה אם הם יחושו בשינוי כלשהו בחייהם שלהם, במידה ואכן ייבחר ממדאני. על כך אומר דיין כי "יכול להיות שהם ירגישו את זה ביומיום אם ההפגנות הפרו חמאסיות בעיר יקבלו דחיפה ולא נראה אכיפה של משטרת ניו יורק. אם זה יהיה המצב היהודים ירגישו את זה שם. מעבר לכך יש תחושה לא נעימה ולא נוחה כשיש מועמד קיצוני כל כך וגם אם ההשפעות תהיינה בשוליים הן תהיינה. דוגמא נוספת היא, במידה וההייטק הישראלי ידיר רגליו מניו יורק תהיה בכך השפעה גם על יהודי ניו יורק ונראה עיר אחרת, עיר שבה ישראלים הרבה פחות רוצים לעבוד יחד. תהיה השלכה אם כספים של העיר לא ילכו לשיתוף פעולה עם ישראל ויהודים. זו השלכה לא ברמה המדינתית פדרלית, אבל היא השלכה מצערת".

על תמיכתם של יהודים בממדאני מסביר דיין ואומר כי ככל הנראה מדובר בשילוב בין צעירים פרוגרסיבים שממדאני מלהיב אותם כפי שאובמה הלהיב אותם ומצביעים חרדים אנטי ציונים שגם אותם מועמד שכזה מלהיב.

לישראל עצמה, אומר יקי דיין, אין הרבה מה לעשות על מנת לשנות משהו בתמורות האמריקאיות הללו, אלא להתבונן בדאגה. "אין לנו מה לעשות בעניין הזה. ישראל מביטה, כמו הרבה אחרים, בדאגה על המקום שאליו הפוליטיקה האמריקאית הולכת. זו הולכת להיות פוליטיקה של קצוות, פוליטיקה שבה האמצע הפוליטי שהיה בסיס התמיכה בישראל הולך ונעלם, וזו עובדה מאוד מטרידה ומדאיגה".