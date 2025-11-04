שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קרא היום (שלישי) לצמצום תקציב הביטחון והזהיר מפני השלכות כלכליות ארוכות טווח אם דרישות מערכת הביטחון ייענו במלואן.

הדברים נאמרו במסיבת עיתונאים שהתקיימה במשרד האוצר, בה הוצגו תחזיות הצמיחה המעודכנות לשנים 2025-2026.

סמוטריץ' טען כי יש לכנס את תקציב הביטחון, כדי לאפשר למשק הישראלי להתאושש ולצמוח. לדבריו, מערכת הביטחון דורשת תקציבים מבלי לבחון את יעילות ההוצאה: "בשבועות הקרובים דובר צה"ל ינסה לתדרך שצריך עוד כסף. אני מבקש מכם, כתבים כלכליים - תהיו ביקורתיים. 7 באוקטובר לא קרה בגלל מחסור תקציבי".

לדברי בכירי האוצר, מערכת הביטחון ניצלה את ימי המילואים "באופן בלתי יעיל", מה שגרם לבזבוז של מיליארדי שקלים. על פי הנתונים שהוצגו, עלות המלחמה עד כה עומדת על כ-250 מיליארד שקלים.

הכלכלן הראשי במשרד האוצר, שמואל אברמזון, הודיע על עדכון כלפי מטה בתחזית הצמיחה של ישראל לשנת 2025 - מ-3.1% ל-2.8%. מנגד, התחזית לשנת 2026 עודכנה כלפי מעלה ל-5.2%. "כל שקל מיותר לתקציב הביטחון הוא שקל נוסף במיסים על אזרחי ישראל", אמר.

במהלך מסיבת העיתונאים נשאל שר האוצר גם על פרשת החשד לשחיתות בהסתדרות. בתשובתו נמנע מלהתייחס ישירות לפרשה, אך אמר: "זה לא אירוע בריא. ההסתדרות הקימה מדינה. אני במשך שנים מנסה לקדם רפורמות. ההסתדרות לא מגנה על זכויות עובדים היא דואגת לדברים אחרים. חוקי העבודה שהתפתחו כאן לא תואמים שוק מודרני שרוצה לגדול ולהתפתח יש פה עול גדול על המשק".