המשפטן עו"ד ד"ר חיים שיין מעריך בראיון לערוץ 7 כי פרשת הפצ"רית פותחת תיבת פנדורה של ריקבון ערכי שפשה במערכות רבות בישראל, ובעקבות הפרשה הנוכחית רבים יאזרו אומץ ויחשפו פשרות נוספות.

על עצם הפרשה הנוכחית, נשאל ד"ר שיין אם משהו בה הפתיע אותו לאחר שנים רבות בהן הוא מתריע על ריקבון ערכי ששולט במערכות המשפט. "אין דבר שמפתיע אותי בפרשת הפצ"רית. הרבה שנים חיכיתי לרגע שבו הריקבון הזה יצוף ויתגלה, כדי שאפשר יהיה לתקן את מערכת אכיפת החוק בישראל. זה קורה כעת".

"יש כאן תהליך מעניין שאנחנו רק בתחילתו ובהמשך נגלה עוד ועוד דברים מאוד מעניינים עד לניקיון הכולל", אומר שיין ומוסיף כי "כעת הרבה מאוד אנשים שהיו שותפים זוטרים למעשי עוולה, יקבלו ביטחון עצמי ויסכימו לספר על מה שנעשה על ידי מי שמעליהם. אלו רגעים דרמטיים והיסטוריים, ועוד נגלה שיש עוד פרשיות מעניינות בהמשך הדרך".

על תיבת הפנדורה שלהערכתו עוד ייצאו ממנה גילויים נוספים, אומר ד"ר שיין: "התיבה כבר נפתחה, והדברים מתחילים לצאת. לדעתי רגע המפנה הוא מינוי האלוף זיני לראש השב"כ, מה שגרם לאנשים להפסיק לפחד ולהעביר חומרים ומידע והדברים מתגלים. אני בטוח שזה יקרה בעוד משרדים ומקומות, ונגלה מערכת אימתנית של ריקבון לכאורה גם בהסתדרות ויהיו עדי מדינה ודברים מעניינים שלא הערכנו ולא האמנו שיכולים לקרות. הריקבון הפך להיות נמק שמסכן את החברה הישראלית וזמן התיקון הגיע".

בשל דבריו אלה על מערכות רבות שערוותן צפויה להתגלות, אנחנו שואלים את הד"ר שיין אם לא זו בדיוק הסיבה שישנם רבים שהאינטרס שלהם יהיה לטשטש, להסתיר, להעלים ולחמוק מהדין. לדבריו אכן האתגר גדול וניתן לזהות כבר כעת את ציפוף השורות בתקשורת ובמערכת אכיפת החוק "אבל לא ניתן יהיה להתמודד עם הצונאמי הזה. הציבור איבד את התמימות. זה ציבור שבמשך הרבה שנים הסבירו לו שיש שומרי סף, יש ממלכתיות ויש מערכת ערכים שעליהם מערכת אכיפת החוק אמורה להגן, ועכשיו הכול נחשף, הכול גלוי וידוע ובקרוב יתקיים בנו 'השיבה שופטינו כבראשונה'".

באשר לפרשה הנוכחית, תהינו אם האופן בו מתעקשת היועמ"שית להיות זו שתלווה את חקר הפרשה על אף קשריה לאירוע ויחסיה הקרובים עם הפצ"רית, לא מלמד על קושי צפוי להגיע לחקר האמת. לדבריו, המזבח שבקרנותיו מנסה היועמ"שית להיאחז הולך וקורס. "נגלה שעוד אנשים במערכות נוספות ידברו ונגיע גם למשטרה, גם ל-433 וגם לייעוץ המשפטי לממשלה. כבר כעת רואים דברים מדהימים במשפט נתניהו. סנ"צ חבקין חושף דברים נוראים על מה שנעשה שם. זה קורה ולא ניתן לעצור זאת. הסכר נפתח ואני בטוח ומקווה שעוד פרקליטים, שוטרים ועובדי מדינה לא יפחדו וידברו והאמת תצא כולה".

עוד שאלנו את ד"ר שיין אם להערכתו החברה הישראלית תוכל להמשיך ולהתקיים כסדרה גם אחרי שיתברר כי מערכות רבות כל כך נגועות בריקבון ערכי ומוסרי, ולמעשה לא ניתן עוד לסמוך על איש. "החיים יהיו הרבה יותר טובים", משוכנע שיין. "נחזור לחיות במדינה מתוקנת ומוסדרת שיש לה ערכים. אנחנו עוד לא מבינים את תוצאות השבעה באוקטובר מעבר לחללים הרבים שהקרבנו. זו נקודת מפנה בתפיסות העומק של החברה הישראלית. נהיה חברה יהודית ודמוקרטית, נשלב את הערכים הללו, ננקה את כל האורוות ומדינת ישראל תהיה לתפארת לכל אזרחיה".