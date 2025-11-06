כמה פעמים שמעתם את המשפט: "כשתפגשו את האדם הנכון - פשוט תדעו?" נשמע יפה, אבל האמת היא שזה לא תמיד כל כך פשוט.

יש קשרים שמרגישים כמו חלום - הלב דופק, יש חיבור מיידי, חשים תחושת ריחוף. זה מרגש, אבל לא בהכרח סימן שזו אהבת אמת.

כדור פורח או מטוס?

אפשר לדמות את זה לשני סוגי תעופה: כדור פורח ומטוס.

בכדור פורח אנחנו עולים בזכות האוויר החם - בזכות האווירה. זו חוויה מהנה, אך לעיתים חסרת יעד ברור.

במטוס, לעומת זאת, יש מנוע, תכנון ויעד שנבחר מראש. הוא אולי פחות רומנטי, אבל יש בו כיוון, אחריות ויכולת להגיע למקום שאליו באמת רצינו להגיע.

כך גם בזוגיות: לא מספיק שהלב ירגיש - חשוב גם שהראש והערכים יהיו שותפים לדרך. קשר אמיתי נבנה לא רק על רגש, אלא על מוכנות פנימית, על הבנה שאני רוצה לבנות חיים משותפים עם מישהו שמדבר באותה שפה של אמונה, ייעוד וצמיחה.

לפעמים המצב דווקא הפוך: הלב מבולבל והכול לא ברור. אבל שם מתחיל הבירור האמיתי. זה הזמן לעצור ולהקשיב פנימה לגוף ולנפש: מה אני מרגיש? איך הגוף שלי מגיב? האם יש הרמוניה בין מה שאני רוצה לבין מה שאני חי? האם אני רגוע או דרוך? שמח או עייף? מרגיש בטחון בקשר? האם הקשר מקרב אותי לעצמי, לאמונתי, ולאדם שאני רוצה להיות?

הקשבה פנימית ודיבור כנה - עם עצמנו, עם חבר, רב או איש מקצוע - יכולים לעזור לדייק את המצפן הרגשי והרוחני שלנו.

לדעת, לא רק להרגיש

זוגיות טובה לא נמדדת רק בעוצמת ההתאהבות, אלא גם ביכולת לנוע יחד בכיוון נכון - כמו מטוס שממריא אל יעד ברור, גם עם לעתים יש פחד גבהים. ואז, אולי, במקום רק "להרגיש שזה זה" - אפשר באמת לדעת.

כמובן שאין בדברים להוות תחליף לייעוץ פרטני אצל יועץ מנוסה בעניין.

שלומי פולמן הוא יועץ זוגיות ומנבחרת המאמנים של פרויקט 252.

