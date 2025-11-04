סקר חדש של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI) בקרב יהודים בארצות הברית, מצביע על שורה של עמדות נחרצות ביחס לישראל, למערכת המדינית וליחסי ישראל-פלסטינים.

מהנתונים עולה כי רוב משמעותי מהנשאלים תומך בתוכנית השלום של הנשיא דונלד טראמפ, ומביע ספק רב באשר להיתכנות של פתרון שתי מדינות.

לפי ממצאי הסקר, 73% מיהודי ארצות הברית תומכים בתוכנית עעזה שהציג טראמפ, ורק 8% מתנגדים לה. 54% מהנשאלים סבורים כי יש לזקוף את הקרדיט לשחרור החטופים בעיקר לזכות טראמפ, ורק 7% מייחסים את ההצלחה לראש הממשלה נתניהו או למנהיגים ערביים.

בקרב המשיבים, 45% סבורים שאין דרך ריאלית להקמת מדינה פלסטינית שתוכל לחיות בשלום לצד ישראל. לעומתם, 29% מאמינים כי הדבר אפשרי, ו-26% השיבו כי אינם יודעים.

בנוגע לתוצאות המלחמה מול חמאס, 36% מהנשאלים סבורים כי ישראל ניצחה, 50% השיבו כי לא הייתה הכרעה, ו-10% סבורים כי ישראל הפסידה. בקרב מזדהים פוליטית עם הימין, שיעור הסבורים שישראל ניצחה גבוה משמעותית.

גם בהערכת ההנהגה הישראלית ניכרת חלוקה פוליטית: 61% העניקו ציון שלילי לראש הממשלה נתניהו, ורק 37% דירגו את הנהגתו כחיובית. לעומתם, 85% ממצביעי טראמפ מעריכים את נתניהו באופן חיובי, לעומת 12% בלבד ממצביעי האריס.

באשר למנהיגותו של טראמפ עצמו, 56% מהנשאלים סבורים כי הייתה גרועה, אך 35% העריכו אותה כחיובית. עם זאת, 42% הסכימו עם אמירתו של נתניהו כי טראמפ היה "החבר הגדול ביותר של ישראל בבית הלבן".

הסקר גם מצביע על גישות מגוונות לפתרון: 39% סבורים שיש לשאוף להסכם שלום עם פלסטינים מתונים ולהקים מדינה פלסטינית לצד ישראל. 34% תומכים בהיפרדות תוך פירוק התנחלויות שמחוץ לגושים, ו-21% תומכים בהרחבת השליטה וההתנחלויות ואף בשקילת סיפוח חלקים מהגדה.

רוב גדול של 64% מהמשיבים סבורים כי ישראל לא ביצעה פשעי מלחמה בעזה, לעומת 25% שטוענים אחרת. בקרב מצביעי טראמפ נרשם רוב כמעט מוחלט (94%) לשוללים את ההאשמות, בעוד שבקרב מצביעי האריס - רק 47% סבורים כך.

גם שאלת התמיכה בישראל בקרב יהודי ארה"ב נבחנה: 61% סבורים שיהודי ארה"ב אינם תומכים מספיק בישראל, 24% חושבים שרמת התמיכה סבירה, ו-9% בלבד סבורים שהתמיכה מוגזמת. שיעורי האכזבה הגבוהים ביותר נרשמו בקרב הציבור האורתודוקסי, הקונסרבטיבי והחרדי.

עם זאת, רוב מוחלט - 88% - סבורים כי קיומה של מדינת ישראל חיוני לעתידו של העם היהודי. התמיכה הזו חוצה קווים אידאולוגיים: 95% ממצביעי טראמפ ו-84% ממצביעי האריס הביעו הסכמה עם הקביעה.