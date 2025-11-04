רחפן פגע אחר הצהריים (שלישי) באחת המתנדבות שהגיעו לסייע לפלסטינים במסיק זיתים בכפר קראוות בני חסן סמוך לישובים יקיר ורבבה.

על פי אחד הדיווחים במקום פרץ עימות ואחד התושבים אף ירה באוויר.

במועצת האזורית שומרון טוענים כי קבוצת ערבים ואנרכיסטים מהשמאל הקיצוני ניסו לקיים פרובוקציה במהלך פעילות מסיק, כלשונם. במהלך האירוע, נמסר מהמועצה, התעמתו הפעילים עם לוחמי מילואים הפועלים במקום, וניסו לקחת ללא אישור רחפן ביטחוני ששימש את הכוחות - זאת לאחר שנפל לקרקע עקב תקלה.

בעת שלוחמי המילואים ניסו לאסוף את הרחפן, כמה מהפעילים ניסו למנוע זאת ואף ניסו להוציא את הרחפן בכוח מידי הלוחמים. אחד מחיילי המילואים, שחש סכנה, ירה באוויר על מנת להרחיק את המתפרעים. בתום העימות, עזבו האנרכיסטים את המקום.

מוקדם יותר הבוקר, אגף הביטחון של המועצה האזורית שומרון התריע על התקהלות של עשרות אנרכיסטים בסמוך לרבבה, יחד עם ערבים תושבי הרשות הפלסטינית.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, הגיב בחריפות לאירועים ואמר, "עונת המסיק הפכה לעונת המסית, הכוללת שורה של פרובוקציות מכוונת, חלקן אלימות שמטרתן לייצר עימותים ולהסית נגד חיילי צה"ל והתושבים. לא ייתכן שעשרות אנרכיסטים יסתובבו באין מפריע, יפריעו לכוחות הביטחון, ייקחו ציוד ביטחוני ותהיה אוזלת יד. יש לעצור את הפרובוקציות במסיק, לגדוע את ההסתה הקשה והפרובוקציות, להרחיק את האנרכיסטים ולעצור את הגורמים האלימים".