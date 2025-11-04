בדיון חסוי שהתקיים היום (שלישי) בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, חשף נציג שירות הביטחון הכללי כי 80 אחוז מהמחבלים הרוצחים ששוחררו בעסקת שליט חזרו לעסוק בטרור.

לדבריו, גם 50 אחוז מכלל המשוחררים במסגרת אותה עסקה שבו לפעילות טרוריסטית.

עוד עלה מהדיון כי מאז ביצוע העסקה בשנת 2011 ועד היום, שוחררו 80 אחוז מהמחבלים שנשאו עונש מאסר עולם.

מתוך 860 מחבלים שהיו כלואים על רצח ("עם דם על הידיים"), נותרו כיום רק 110 בבתי הכלא בישראל.

נציג שב"כ הדגיש בפני חברי הוועדה את השלכות השחרורים, ואמר, "כל מחבל שקיבל מאסר עולם יודע שב-80 אחוז יש לו סיכוי להשתחרר בעסקה".

לסיום, מסר נציג הארגון כי שב"כ עדכן את עמדתו בנושא עונש מוות למחבלים: "אנחנו כשב"כ שינינו את עמדתנו, והעמדה העדכנית של שב"כ היא שהוא תומך בעונש מוות למחבלים".