מערכת ניהול המשימות של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הייתה חשופה ברשת בפני הציבור במשך זמן רב, בשל כשל אבטחה חמור, כך נחשף היום (שלישי) בכאן חדשות.

מדובר בפלטפורמה אינטרנטית שבה הופיעו פגישות עבודה וסיורים מתוכננים של השר - כולל מיקומי האירועים, לצד משימות מקצועיות ומטלות פוליטיות. ביומן הופיעו גם סיכומים והערות שכתב בן גביר לאחר פגישות.

עוד דווח כי לאחר שהנושא הועבר לידיעת המשרד לביטחון לאומי תוקנה פרצה האבטחה.

בקטעים שנחשפו מהיומן, מעבר לישיבות עבודה עם בכירי המשרד לביטחון לאומי, עם המפכ"ל וצמרת המשטרה, עם שרים ופקידים ממשלתיים, נכללת רשימת עשרות פגישות אישיות עם כתבים, עורכים, פרשנים ומערכות עיתונים תקשורת - בכל הדרגים והרמות.

בן גביר תיעד גם כל שיחה, פגישה, חוג בית וסיור פוליטי. בין היתר נפגש עם תא"ל (במיל') ארז וינר ורשם בסוף המפגש: "פגישה מצוינת, בחור טוב מאוד, לחשוב עליו בעתיד".

על פי העולה מהיומן בן גביר נפגש עם קציני משרה מכהנים בכל הדרגים - בדרך כלל מדובר בקצינים שקודמו בתקופתו. בין היתר מדובר בניצב משה פינצ'י, גונדר שלומי שגיא מפקד מחוז מרכז בשב"ס ורב-פקד אודי רונן. במרץ האחרון נפגש השר עם אבישי פלד שהיה מועמד לתפקיד המפכ"ל.

ביומן נכללות גם משימות כמו "לחזק את הקשר עם הצל" ואף הערות על ניסיון לפשר בין ראש עיריית חיפה יונה יהב ובין הצל לאחר שיהב ביטל את הופעתו. בן גביר היה מאוכזב מתוצאות השיחה עם יהב וכתב ביומן: "יונה יהב צחק עלי". גם ראש העיר באר שבע פגע בבן גביר שרשם ביומנו "רוביק תמיד מאכזב".

פרצת האבטחה המדאיגה הייתה יכולה להיות הסבר לאירוע שהתרחש לפני סיור שקיים ברהט במאי. שעות לפני הגעת בן גביר הוטמן מטען חבלה ליד לשכת ראש העיר. ההערכה הייתה שגורמים עבריינים ידעו להיכן יגיע השר והטמינו את המטען.

מהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נמסר בתגובה: "מדובר ביומן משימות פנימי של צוות הלשכה והיועצים, המשמש לניהול עבודת היום יום של המשרד. היומן הזה מוכיח דבר אחד - אין שר בהיסטוריה של מדינת ישראל שעובד ופועל 24/7 למען אזרחי ישראל יותר מהשר בן גביר. טוב שמדינת ישראל נחשפת לעבודה האינטנסיבית והבלתי פוסקת שמבוצעת בלשכה".