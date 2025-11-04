תושב בנימין נעצר בתחילת השבוע בחשד כי סייע למלט נערים מאירוע בעל רקע לאומני, אך בדיון בבית המשפט התברר כי הרכב שתועד בזירת האירוע אינו דומה כלל לרכבו, והוא שוחרר ממעצר.

המשטרה דיווחה כי התושב נעצר בביתו, נחקר בתחנת המשטרה ורכבו ו מכשיר הטלפון שלו הוחרמו.

במהלך הדיון להארכת מעצרו, ביקש סנגורו, עו"ד נתי רום מארגון "חוננו", לחשוף את הסרטון עליו התבססה טענת המשטרה. לאחר שהוצג התיעוד - קבע בית המשפט כי אין דמיון בין כלי הרכב, והורה על שחרורו המיידי של החשוד.

המשטרה ביקשה לעכב את השחרור אך הבקשה נדחתה.

עו"ד רום מסר לאחר הדיון: "לא ברור מדוע משטרת ישראל ממשיכה לעצור מתיישבים באופן לא חוקי וללא צו. גם לאחר שבית המשפט קבע שאין חשד סביר נגד מרשי, ביקשה המשטרה עיכוב ביצוע באופן תמוה. אני מקווה כי מקרים כאלה לא יישנו".

מהמשטרה טרם נמסרה תגובה.