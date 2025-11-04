פנינה, אם לילד בן תשע, גילתה לפני כמה שנים כי מצבה הרפואי הנדיר מונע ממנה להחזיק הריון שלם עד ללידה. למרות הטיפולים הרבים והליווי הרפואי הצמוד, חוותה שתי לידות שקטות וחמש הפלות.

"ניסיתי הכול", היא מספרת, “אבל בכל פעם החלום התרחק שוב". לאחר שהתייעצה עם פרופ’ שמחה יגל מהדסה הר הצופים, הוצע לה לשקול פונדקאות. “בהתחלה פחדתי, אבל הרצון להיות אמא שוב גבר על הכול", היא אומרת.

פנינה פרסמה פוסט מרגש בפייסבוק שבו סיפרה על המסע שלה וביקשה עזרה במציאת אם פונדקאית - וכעבור זמן קצר פנתה אליה אחות מהדסה, שהתרגשה מהסיפור והציעה לשאת את ההיריון. "מהרגע הראשון היה ברור שיש בינינו חיבור אמיתי", מספרת פנינה. "לא יכולתי לבקש יותר טוב מזה".

במהלך ההריון לוותה המשפחה בידי תמר אטיאס, עובדת סוציאלית מהדסה שסיפרה: "הקשר בין בני הזוג לבין האם הפונדקאית היה מיוחד מאוד - מבוסס על כבוד, אמון ורגישות הדדית".

הלידה התקיימה בהדסה הר הצופים, בחדר הלידה שבו עובדת האם הפונדקאית. “זה היה רגע עוצמתי ומלא רגש,” מתארת פנינה. "הצוות כולו עטף אותנו בחום, ידע בדיוק איך לגשת לסיטואציה הלא שגרתית הזו".

התינוק דניאל נולד בריא ושלם ולפנינה זהו סמל לתקווה חדשה. "בזכות האחות המדהימה הזאת, שהיא גם אם פונדקאית וגם מלאך אמיתי, החלום שלנו הפך למציאות. אני מודה לצוות הדסה שלא ויתר עליי, ולכל מי שעמד לצדנו בדרך הארוכה הזו".