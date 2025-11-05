בעמדת השידור של ערוץ 7 בכנס העיתונאים באילת שוחחנו עם תא"ל במיל' רן כוכב, דובר צה"ל לשעבר, על מה שנראה כחזרה אל השיח הפנימי שלפני המלחמה והאופן בו מתקבלים האירועים בישראל בעיני העולם.

לטעמו מעמדה ההסברתי של ישראל נמצא בימים אלה בנקודת השפל הנמוכה ביותר בשל הכישלון התודעתי והמבצעי שהוביל לאסון השבעה באוקטובר, ומתוך כך כישלון בקשר שבין המדינה והאזרח ובהמשך הכישלון ההסברתי שנבע מכך, על אף שמדובר במלחמה צודקת.

כוכב מדגיש בדבריו את גודל המחדל ההסברתי המתעצם על אף עובדות פשוטות ובהן היותה של ישראל הקרבן למתקפה, הנסיגה השלמה מרצועת עזה, מתן רישיונות העבודה לעזתים, ההסכמה הישראלית להעברת כספים ועוד.

בדבריו דוחה תא"ל כוכב את הגישה אותה הוא מגדיר כתבוסתנית ולפיה ההסברה הישראלית חסרת סיכוי מול המעצמה הערבית שבפניו היא עומדת ומול האנטישמיות המסורתית שגוברת. זו לטעמו הגישה הלא נכונה לטפל בהתמודדות ההסברתית. כוכב קובע כי מדובר באתגר שהוא גם טכנולוגי, ובעזרת טכנולוגיה ניתן להתגבר על הפער בהיקפים המספריים שבין ישראל לאויביה, אתגר בשפות שונות, ועם זאת לא ברור כיום מיהו הדובר של מדינת ישראל והעול נופל על כתפיו של דובר צה"ל שאמנם עושה לטעמו של כוכב עבודה טובה בשפות שונות אך לא די בכך, בין השאר משום שבתקשורת הבינלאומית רואים קצין במדים המסביר את ישראל והדבר אינו נרשם לשבחה של ישראל.

לדבריו דווקא הצבתו של קצין במדים שיסביר בעולם את פעולותיה הצבאיות של ישראל שולח את הצופה המערבי הממוצע להזדהות דווקא עם מי שבעיניו הוא הקרבן, זה שהצבא הישראלי ניצב מולו. ההסברים על כך שישראל נאלצה לפעול כפי שפעלה לאחר שהיא זו שהותקפה, ההסברים הללו אינם משכנעים בעולם.

כאמור, כוכב משוכנע שבידיה של ישראל לפעול ולאזן את תמונת מצבה ההסברתי, והדבר לדבריו נצרך עוד יותר עם כניסתם בקרוב של עיתונאים לעזה, כאשר תיעודים מההרס יפורסמו בעולם כולו. לשם כך יש להקדים ולהסביר את המציאות ארוכת השנים של עזה ממנה יצאה ישראל ובה בחרו האזרחים בארגון הטרור כמנהיגם. להערכתו ההסבר של ההקשר של מתקפות חוזרות ונשנות על ישראל יסייע בהסברת עמדתה של ישראל בעולם.

לכך הוא מוסיף את הצורך בשימוש בטכנולוגיה מתקדמת, בבוטים ובבינה מלאכותית שיגשרו על הפער הכמותי, ובהשקעה כלכלית במערך דוברות מסודר מאורגן ומסונכרן. כוכב משוכנע שבכוחה של ישראל ובכוחם של הישראלים לייצר הסברה טובה ואפקטיבית על ידי אנשי מקצוע מתוחכמים ומובילים, ובהקשר זה הוא מזכיר לשבח את התנהלותו ההסברתית של ראש הממשלה, נתניהו.

כוכב מביע שכנוע עמוק ביכולתו של עם ישראל לתקן ולשפר את מצבו, אך לדבריו המציאות בה ראשי המערכות מוצאים את עצמם תחת חקירות ובתנאי מעצר, מביאה את השפל ברמת האמון בין האזרח למוסדות המדינה כמעט לרמת חירום, כהגדרתו. שיקום האמון והתיקון הכולל יצטרכו להיעשות דרך ועדת חקירה כלשהי שתאתר את הכשלים ותורה על דרכי התיקון.