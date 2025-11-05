היועץ האסטרטגי והמומחה לניהול משברים, רוני רימון, מנתח בעמדת השידור של ערוץ 7 בכנס העיתונאים באילת, את המציאות הפוליטית הנרקמת בימים אלה עם כניסתה של שנת הבחירות, ומתייחס לקיטוב בעם.

בהתייחס להערכותיהם של רבים אודות בחירות מתקרבות אומר רימון כי קשה לדעת בוודאות מה יתרחש, מאחר והדבר תלוי בגורמים רבים ושונים, בעיקר הסיעות החרדיות והתוצאות המדיניות והביטחוניות של המהלכים האחרונים. על פניו, מעריך רימון, השאלה אם ימלאו ימיה של הממשלה הנוכחית תלויה ביכולתה של הקואליציה לגייס לשורותיה מחדש את המפלגות החרדיות.

להערכתו של רימון שינוי פנימי בישראל יכול ויקרה רק לאחר הבחירות, וזאת בשל מה שמסתמן כתפנית מסוימת אצל חלק ממפלגות האופוזיציה שאינן מובילות עוד קו בהחרמת נתניהו ויש בהן יותר ויותר קולות הסבורים שאם תעמוד בפניהם ההתלבטות בין הקמת ממשלת אחדות להליכה לבחירות נוספות, הם יעדיפו ממשלת אחדות עם נתניהו. זו מציאות שלא הייתה במערכות הבחירות הקודמות.

נתניהו, מזכיר רימון, עדיין זוכה לאחוזים הגבוהים ביותר בסקרים הבוחנים התאמה לראשות הממשלה, גם אם בעבר זכה לאחוזים גבוהים יותר, הוא עדיין מוביל בפער על פני כל מתנגדיו. עם זאת מצבן של מפלגות הקואליציה לא מעודד מבחינתן, מאחר והסקרים מלמדים על ירידה של כעשרה מנדטים מהמספר בו מחזיקות מפלגות אלה כיום, ולא יהיה פשוט לימין לחזור על ההישג.

רימון מביע בדבריו דאגה לנוכח השסע העמוק בחברה הישראלית, שסע שגבר והתעצם במיוחד מאז כניסתה של הקואליציה הנוכחית לתפקידה ומאז הציג השר יריב לוין את הרפורמה המשפטית בפני הציבור. השנאה והתיעוב בעם החלו אז ונמשכו עד היום למעט התקופה הראשונה שאחרי תחילת המלחמה, אומר רימון המציין כי כיום ניתן לראות שבכל ויכוח פוליטי אין צד שמוכן לעשות ולו צעד קטן ולהתקדם אל הצד שמנגד.

פער גדול קיים בין המציאות החברתית בקרב הלוחמים החשים את המלחמה יחד זה לצד זה ומבקשים להתנתק מפוליטיקה, לעומת המציאות בצידו האחר של הגבול, כאשר הם חוזרים לבתיהם ופוגשים את עם ישראל שאינו נמצא במקום שכזה. "מאז קמה מדינת ישראל לא היה פילוג כזה בעם ישראל. זה נובע מכך שאף צד לא מוכן ללכת מילימטר לצד האחר ושני הצדדים אשמים בכך".

הוא מזכיר את הסירוב משמאל להגיע להסכמה כלשהי בסוגיית הרפורמה, ולמעשה, הוא אומר, הימין והשמאל הפכו לשתי כתות. כל אדם מביע דעתו בתחומים השונים על פי עמדת הקבוצה לה הוא משויך מבלי לחשוב שאולי ניתן להגיע להבנות כלשהן בנושאים כלשהם. "אנשים לא רוצים להבין אחד את השני. הם רוצים להשמיד פוליטית אחד את השני".

באשר ל"תופעת בנט" מסביר רימון כי מאחר והישראליות מתחלקת כיום ל'רק ביבי' או 'רק לא ביבי', הרי שמועמדותו של בנט גורפת קולות בעיקר מאנשי מרכז שמאל ומעט מאוכזבי נתניהו מימין, משום שבו רואים מועמד שבכוחו אולי לנצח את נתניהו ולא מעבר לכך. רימון מטיל ספק בשאלה אם המציאות הזו תישאר לאורך חצי שנה או יותר.