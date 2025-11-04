תיעוד: השמדת התוואי התת-קרקעי שאותר בג׳באליה: צילום: דובר צה"ל

כוחות צוות הקרב של חטיבות יפתח (11) ו-188 בפיקוד אוגדה 252, פועלים בצפון רצועת עזה מזרחית לקו הצהוב, בהתאם להסכם הפסקת האש ולהנחיות הדרג המדיני.

מאז כניסת הסכם הפסקת האש לתוקף, כוחות צוות הקרב של חטיבה 11 (יפתח) איתרו מתחם שהכיל משגרים, רקטות ועמדות שיגור של ארגון הטרור חמאס בלב שכונת שג'עיה שבצפון רצועת עזה.

כוחות צוות הקרב של חטיבה 188 בשיתוף לוחמי יהל"ם איתרו והשמידו תוואי תת-קרקעי באורך של מאות מטרים ובעומק של עשרות מטרים במרחב ג'באליה. התוואי שימש את מחבלי חמאס לשהייה ממושכת והתארגנות לפעילויות טרור נגד כוחות צה"ל.