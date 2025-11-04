משרד הבריאות מדווח על שני חולים מאומתים של חצבת, שבמהלך הימים האחרונים נסעו בתחבורה הציבורית והיו במגע עם נוסעים רבים.

החשיפה לחולים אירעה בשבוע שעבר מספר קווי אוטובוס ורכבת בין פתח תקווה, בני ברק, תל אביב, ירושלים והרצליה.

ב-28 וב-29 באוקטובר נסעו השניים בקו 292 מפתח תקווה לבני ברק בשעה 07:16 ובאותו קו חזרה מבני ברק לפתח תקווה בשעה 14:45.

בנוסף ב-29 באוקטובר השתמשו השניים בקו 166 מפתח תקווה לתל אביב בשעה 09:00 וברכבת מתל אביב להרצליה בשעה 13:15.

בשעה 19:00 באותו ערב, אחד החולים שהה באולם אירועים ברחוב דובר שלום 6 בירושלים.

ב-30 באוקטובר שהו השניים בקו 416 מירושלים לבני ברק בשעה 00:00, בקו 292 מבני ברק לפתח תקווה, וכן בקו 166 ורכבת מתל אביב להרצליה באותן שעות.

המשרד מדגיש כי מדובר במחלה מדבקת מאוד, וקורא לכל מי ששהה באותם מקומות ובשעות שצוינו לבדוק את מצב החיסון האישי שלו בהתאם להמלצות משרד הבריאות.