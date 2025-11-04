שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר היום (שלישי) את המלצת הרמטכ"ל למנות את עו"ד איתי אופיר לתפקיד הפרקליט הצבאי הראשי.

אופיר, ששירת כלוחם בחטיבת גבעתי ובמילואים בחטיבת הנגב, נחשב לדמות מוערכת הן בצבא והן בזירה המשפטית.

אופיר, כיום תושב אורנית, נולד וגדל בכפר סבא, ובהמשך היתה משפחתו בין הראשונות שהתגוררו בכוכב יאיר. אחד מחבריו סיפר לערוץ 7 "הוא היה שכן של הרמטכ"ל לשעבר אהוד ברק, הם גרו באותו רחוב כשהיישוב היה רק בתחילתו". שכן נוסף של אופיר היה אלעד פניגשטיין, אביו של סמ"ר מעוז פניגשטיין שנפל במלחמה בעזה.

הוא למד בישיבת בני עקיבא בנתניה וחבריו מספרים כי הצטיין במקצועות ההנדסיים והמדעיים. "הוא עשה הכול ברמה הגבוהה ביותר - חמש יחידות במתמטיקה ובפיזיקה, תלמיד מצטיין בכל תחום". בין חבריו לכיתה היו ח"כ אביחי בוארון והרב יצחק פייגלין מהגרעין התורני בנהריה.

איתי אופיר בתמונת מחזור של ישיבת בנ"ע נתניה צילום: באדיבות המצלם

לאחר מכן המשיך לישיבת ההסדר בקרני שומרון שם למד בהתמדה במשך כשנה שלמה. לאחר לימודיו בישיבה התגייס לצה"ל והתקבל לקורס טיס במסגרת "הסדר טיס", אך לאחר מספר חודשים נפל והצטרף לחטיבת גבעתי, שם שירת כלוחם ובהמשך כקצין. הוא פיקד על בני ישיבות באוגוסט 1993. אחד מחבריו לכיתה מספר, "הוא היה מפקד אהוב, פיקד גם על בני ישיבות, אדם ערכי וישר, אדם הגון, עצמאי, וחבר אמת".

בתום שירותו הצבאי נרשם אופיר ללימודי משפטים באוניברסיטת בר-אילן וסיים בהצטיינות. הוא המשיך לעסוק בעריכת דין ולמד תחומי משפט נוספים בארצות הברית, שם שהה כמה שנים.

בשנת 2018 קבע בחוות דעת משפטית כי בחלוף ארבעים שנה מהקמת היישוב עפרה ניתן להכשיר חלק מהבתים באמצעות הפקעת הקרקע ופיצוי מלא, אם לא למעלה מכך, של בעלי הקרקע הפלסטינים על הפקעה זו, כפי שהחוק מאפשר לעשות בתוך מדינת ישראל וכפי שבפועל בוצע.

השרה סטרוק התייחסה לביקורת נגד המינוי, בשל היותו בוגר קרן וקסנר, וחשפה כי יחד פעלו לבצע מהפכה משפטית בהתיישבות. בראיון לרדיו גלי ישראל אמרה סטרוק: "אם לא הייתי מכירה את עו"ד אופיר, הדברים שפורסמו בהחלט היו מעלים אצלי סימני שאלה. אבל הוא היה יועץ משפטי של מערכת הביטחון, ובתפקיד הזה זכיתי להכיר אותו מכל מיני כיוונים של ההתיישבות. עשינו אז ממש מהפכה בתחום המשפטי של ההתיישבות".

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, בירך על המינוי ואמר "איתי אופיר הוא אחד מידידי ההתיישבות הגדולים ביותר ועמד לאורך כל הצמתים החשובים בשנים האחרונות לימין ההתיישבות. באמצעות מדיניותו משרד הביטחון פועל בשנים האחרונות בשיטה של מדיניות מאפשרת ומעודדת התפתחות ליהודה ושומרון.

בין היתר תמך וסייע באזרוח המנהל האזרחי, תחת מדיניותו קודמה ההרחבה הדרמטית של כביש 60 חרף עמדה נוקשה במשרד המשפטים, וכן ביצע פעולות רבות נוספות למען ההתיישבות. מינויו ראוי ביותר ומהווה בשורה של ממש למדינת ישראל", דברי גנץ.