שר הביטחון ישראל כ"ץ משיב למבקרי מינויו של עו"ד איתי אופיר לתפקיד הפצ"ר מימין ואומר כי מדובר באדם שיעשה סדר במערכת המשפטית הצבאית.

בהודעה ששלח לפעילי ליכוד כתב השר: "אני הדחתי את הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי והבאתי למעצרה - צעד חסר תקדים שאיש לא עשה לפניי, ושחשף את קריסת המערכת שהעלילה עלילת דם על חיילי צה"ל וחיפתה האחד על השני. איתי אופיר הוא מועמד מצוין - איש דתי לאומי ותושב השומרון, שסייע בתפקידו הקודם כיועץ המשפטי של משרד הביטחון לחיזוק ההתיישבות ועיגן את זכות הדרג המדיני לקבל החלטות גם בניגוד לעמדת הפקידות".

כ"ץ הדגיש כי "השרים בצלאל סמוטריץ’ ואורית סטרוק כבר הביעו תמיכה במועמדותו של אופיר".

בנוגע לפרסום לפיו אופיר עבר השתלמות בתכנית קרן וקסנר שאותה לא אוהבים, בלשון המעטה בחוגי הימין, כתב כ"ץ כי מדובר בהשתלמות קצרה של כחמישה שבועות, שבוצעה על פי החלטת נציבות שירות המדינה: "אין לזה שום קשר לדעותיו. עם כניסתי לתפקיד הוריתי להפסיק שליחת משתלמים לקרן הזאת".

"אנשי הליכוד צריכים לחבק את איתי אופיר ולסייע לו במערכה הקשה שהוא עומד להוביל לטובת השינוי הנחוץ במערכת. רק ביחד, באחדות מלאה - ננצח", סיכם כ"ץ.