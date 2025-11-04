מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן השתתף היום בועידת איגוד מנכ"לי הרשויות המקומיות בישראל שנערך באילת והתייחס לסוגיית שכר מנכ"לי הרשויות הבוערת.

"עד סוף השבוע תזכיר חוק מוכן לשינוי שכר המנכ"לים. העלינו ב-40% את שכרם של החשבים המלווים, וגם את שכר ראשי ערים וסגניהם, וגם שכר המנכ"לים. זה דורש מאיתנו לעבוד על תזכיר חוק שיופץ עד סוף השבוע, ואני מקווה שנצליח בקרוב".

לדבריו, "אי אפשר להסתמך רק על שליחות ציבורית. יש פער הולך ונפער בין המגזר העסקי לציבורי, וזה שוחק את המערכת. קשה לגייס ולשמר אנשים איכותיים, והשינוי בשכר ייצור ערך משמעותי".

עוד ציין אוזן כי השינוי בנוסחת מענק האיזון צפוי להיכלל בחוק ההסדרים הקרוב: "השינוי יהיה כבר מ-2025, ולא יפגע ברשויות שיודעות לתכנן מראש. נבטל את הקפיצות בנוסחה וזה ייצור ודאות תקציבית. תקציבי הליבה יועברו כבר ברבעון הראשון של השנה".

מנכ"ל משרד האוצר אילן רום התייחס לגמישות הניהולית ברשויות ואמר, "כשמגיעים לרשות חזקה זה נראה מדהים, אבל ברשויות חלשות זה פתח לשחיתות. לכן צריך לפקח על הגמישות".

באשר לתקציב הרשויות אמר רום: "הוספנו מעל 300 מיליון שקלים למענק האיזון בשנת 2025, וכך נעשה גם ב-2026 אם יאושר התקציב. אנחנו רוצים לתת לשלטון המקומי חכות ולא דגים". לדבריו, יש תכניות לשנות ייעוד של מתחמים עסקיים למגורים, בין היתר בראשון לציון: "אם נהפוך אזורי תעסוקה למגורים מחירי הדיור ירדו, וזה יאפשר ארנונה יעילה יותר".

בנוגע לתגמול חיילי המילואים אמר, "תקציב הביטחון יקר מאוד, ועלות המילואים בלבד מהמלחמה האחרונה עומדת על עשרות רבות של מיליארדים. אני חושב שלא צריך לאפשר קבלת שתי משכורות במקביל. צריך לתת לחיילי המילואים את כל ההטבות שיש, אנחנו הוספנו כאוצר עשרות הטבות, אבל לא לתומכי לחימה ולא למי שבא להרוויח עוד משכורת".