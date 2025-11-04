ראש הממשלה בנימין נתניהו בוחן אפשרות לצאת לבחירות בזק בתוך כשלושה חודשים, על רקע פרשת הפרקליטה הצבאית הראשית ותוך התמקדות בשינויים הנדרשים במערכת המשפט, כך דווח הערב (שלישי) בכאן חדשות.

על פי הדיווח, מתקיימות בימים האחרונים התייעצויות בסביבתו של נתניהו, בהן כמה מיועציו הבכירים המליצו לו לנצל את המשבר הנוכחי ולהוביל לבחירות תוך קישור בין חקירת יפעת תומר-ירושלמי לבין המאבק הרחב במערכת המשפט. ההערכה בקרב אותם יועצים היא כי קמפיין על בסיס נושא זה עשוי להניב תוצאה מיטבית לליכוד.

גורמים אחרים המקורבים לראש הממשלה יש מי שמעריכים שעדיין קיימת אפשרות לקדם מהלך שיביא לעצירת משפטו של נתניהו ובחירות מהירות בתקופה הקרובה עלולות לפגוע בו.