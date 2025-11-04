השיר "גור אריה יהודה" מבטא געגוע עמוק ואישי לרס"ן יהודה נתן כהן הי"ד, מפקד פלגה בסיירת גבעתי, שנהרג במהלך המלחמה בעזה.

את השיר כתב, הלחין וביצע אליה מימון, גיסו של כהן, בהפקתו המוזיקלית של הראל חדד, ובליווי קליפ גרפי בעריכת חיים אלימלך.

מימון שיתף בטוויטר: "עוד שבוע נציין שנתיים לנפילתו של גיסי האהוב. לא דמיינתי שיצא מזה שיר אבל 'גור אריה יהודה' נולד מהכאב ומהפער שבין האיש שהכרנו וכה אהבנו בבית, לבין הגיבור שנחשף לעולם רק אחרי שנפל. מבקש לשמוע, ולשתף לקראת אזכרתו, לזכרו ולזכר חללי ישראל, הגורים, והגיבורים".

המילים חושפות את פערי הדמות - בין המפקד האמיץ והנערץ, לבין הילד המתוק, המצחיקן והמכיל שידע לשתוק, לצחוק ולחלום. "זה הוא קלע את הצמות לחלות של השבת, וכשחייל היה צריך, אז הוא פתח את הארנק", נכתב באחד הבתים, ומודגש הקשר האישי העמוק עם חייליו.

"מי מכיר את המתוק, השובב, המפונק. את המפקד הנערץ, האבהי והחזק. את הגור, את האריה... שהצטרף לגיבוריו, בשרשרת הדורות" - כך מתאר השיר את דמותו הכפולה של כהן: לוחם עז נפש ובן משפחה רך לב, שנשא על כתפיו ערכים עמוקים של שליחות ואמונה.

מימון הזכיר כי "רס"ן יהודה נתן כהן הי"ד נולד וגדל בשדמות מחולה שבבקעת הירדן. הוא היה בן אהוב, אח ודוד מסור, שידע לשלב אהבת תורה, ספורט וחיי משפחה. אחרי שנה במכינת עלי, התגייס לסיירת גבעתי, שם שירת עד לתפקידו כמפקד פלגה. ב-7 באוקטובר 2023, במהלך לחימה עיקשת בנחל עוז, פעל יהודה הי"ד בגבורה תחת אש כבדה והציל חיי אזרחים רבים. בהמשך, בתחילת המלחמה, נכנס עם חייליו לעומק רצועת עזה, כשהוא חותר להשיב את אחינו מהשבי ולחולל תקומה לעם".