סערה בויקיפדיה: אחד ממייסדי האנציקלופדיה החופשית, ג’ימי וויילס, התערב אישית בעריכת הערך "רצח עם בעזה" וחסם את האפשרות לעורכים לשנותו, בטענה כי נוסח הערך הנוכחי, מוטה באופן חמור נגד ישראל ואינו עומד בסטנדרטים של ניטרליות ואימות מקורות.

וויילס כתב כי הפתיח הנוכחי של הערך, המציג את "רצח העם בעזה" כעובדה מוגמרת, אינו כולל ייחוס מקורות ומציג נרטיב חד־צדדי. לדבריו, "הערך הזה לא עומד בסטנדרטים הגבוהים שלנו וזקוק להתייחסות מידית".

הוא הדגיש כי מדיניות הניטרליות של ויקיפדיה "אינה נתונה למשא ומתן", וקרא לעורכים לשנות את ניסוח הפתיח כך שישקף את המחלוקת סביב הנושא. "יש לנסח בצורה מאוזנת - למשל, לומר שממשלות, ארגונים וגופים משפטיים שונים תיארו או דחו את ההגדרה של פעולות ישראל בעזה כרצח עם".

ההתערבות של וויילס נחשבת לחריגה מאוד שכן הוא משמש כיום יו"ר הכבוד של קרן ויקימדיה ואינו נוטה להתערב ישירות בערכים ספציפיים. החלטתו לחסום עריכה של הערך עוררה ויכוח פנימי חריף בקרב העורכים: חלקם בירכו על הצעד, ואחרים האשימו אותו כי נכנע ללחצים פוליטיים מצד גורמים פרו-ישראליים.

הסערה סביב הערך התעוררה זמן קצר לאחר שאלון מאסק השיק את "Grokipedia", פלטפורמת ידע חדשה מבוססת בינה מלאכותית, שהוצגה כמתחרה לוויקיפדיה שמטרתה להילחם ב"הטיה השמאלית" של האתר הותיק.