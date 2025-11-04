בעוד במערכת המדינית שוקלים כיצד לטפל ב-200 מחבלים "הנצורים" באזור רפיח, העביר הרמטכ"ל אייל זמיר מסר חד וברור לדרג המדיני: "אסור לאפשר לאף מחבל לצאת חי - אלא אם יוחזר הדר גולדין ז"ל".

האמירה החריגה של הרמטכ"ל הושמעה על רקע הפרסום לפיו ישראל שקלה לאפשר למחבלים לעבור לשטח שבשליטת חמאס בתמורה לכך שיתפרקו מנשקם.

ראש הממשלה נתניהו הודיע כי הוחלט שלא לאפשר את יציאת המחבלים זאת לאחר שהופעל עליו לחץ כבד בימין.

בימים האחרונים חזר זמיר על עמדתו בפני מקבלי ההחלטות ואמר כי לא יאפשר מצב שבו מחבלים מרפיח ישתחררו מבלי שתובטח השבת גופתו של סגן הדר גולדין ז"ל, שנפל במבצע "צוק איתן" ב־2014 וגופתו מוחזקת בידי חמאס עד היום.

השר בצלאל סמוטריץ' הגיב לדברי הרמטכ"ל ברשת X וכתב: "חמאס צריך להיות מושמד וכל חללינו בקבר ישראל".