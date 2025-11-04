במהלך שיעור שמסר בימים האחרונים בישיבת מעלה אדומים, התייחס ראש הישיבה, הרב יצחק שילת, למעצרי בחורי ישיבות חרדים שבוצעו לאחרונה תוך שהוא מבקר בחריפות את המדיניות הנוכחית כלפיהם.

לדבריו, "מושכל ראשון שהוא טכני - לדעתי המעצרים הם טעות מוחלטת, סתם נזק בלי שום תועלת. הרי לא הולכים לעצור אלפי אנשים, תפסו אחד, שניים, עשרה, יוצר רק שלהוב יצרים ואנטגוניזם חמור - אין בזה שום תועלת וצורך".

הרב שילת הזהיר מהפיכת העצורים לסמל. "העניין של לעצור כמה אנשים ולהפוך אותם ל'קדושים' על זה שיושבים בכלא ולא מתגייסים - זו טעות חמורה, נזק. מה כן? ברור שהדבר העיקרי זה הדבר החינוכי הרוחני, היכולת של התקרבות רוחנית - היא קיימת ותלך ותגדל".

הוא ציין כי כבר עתה ישנה תנועה בתוך הציבור החרדי. "נוכח בזה בקטן, אבל זה נדמה לי קיים בצורה משמעותית בחוגים אחדים. אנחנו צריכים המון סבלנות".

בהמשך התייחס גם לדבריו של הרב יצחק יוסף ואמר כי בחר שלא להגיב עליה.: "אנשים שואלים אותי למה אני לא מגיב לדברי הרב יצחק יוסף? אמרתי לו: מה ייתן ומה יוסיף מלחמת המילים הללו? הנושא הוא לימוד אמונה, זה הנושא. מי שלומד אמונה לא יכול לדבר כמו שמדברים היום בציבוריות".

לדבריו, "מי שמבין את המושגים הבסיסיים של אמונה ועם ישראל, מה זה יראת ה', מוסר, המקום של הערכים בתוך הדתיות - זהו הדבר האמיתי שיהווה את הפתרון לכל הבעיות, כולל הגיוס".

הרב שילת הוסיף כי מי שמסרב להתגייס מתוך ניתוק מהכלל עושה זאת בשל מחסור באמונה: "הם מתעקשים לא להתגייס - זה בגלל טעות באמונה. מי שלא מרגיש שהוא חלק מכלל ישראל, גם כשיש מלחמה, ועזרת ישראל מיד צר, והצבא מתחנן לעוד חיילים - ומתעלמים בצורה שהיא כאילו מבוססת - זה חוסר אמונה וחוסר הבנה של המושגים הבסיסיים".

בסיום דבריו הדגיש: "הציבור החרדי הוא חלק מאיתנו במלוא מובן המילה - אסור להגיד אני לא מדבר עם החרדים - חס ושלום. אתה מדבר עם חילונים? עם החרדים תדבר יותר".