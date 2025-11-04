לאחר שתקף בחריפות את יו"ר ש"ס אריה דרעי בשל מהלכיו לקידום חוק הגיוס, מצטרף הערב (שלישי) הרב יצחק יוסף לקריאה לקידום המהלך ומגבה את התנהלות המפלגה החרדית.

"חובה קדושה לפעול ולעשות הכל על מנת להסדיר בחוק את מעמדם של לומדי התורה כדי שיוכלו להמשיך לשקוד על תלמודם ללא כל הפרעה בדחיפות על הצד היותר טוב, באופן המפוקח הדק היטב על ידי וועדת ראשי הישיבות וגדולי החכמים, וועדה מיוחדת שהוקמה ומונתה על ידי מועצת חכמי התורה, אשר היא מנחה את נציגי התנועה הקדושה את הדרך אשר ילכו בה", כתב הרב יוסף במכתב שפרסם.

לפני כשבועיים עורר הרב סערה לאחר שפורסמו בחדשות 12 הקלטות שלו תוקף את דרעי. "אם אבא שלי היה חי לא היה כל זה קורה. אם הוא היה חי היום, הוא היה דופק על השולחן ואומר לאריה דרעי: 'בשום פנים ואופן, לא תהיה ממשלה בישראל, יהיו בחירות. אתם רוצים ממשלה חדשה? אין". הרב יוסף הוסיף: "אריה נתפס לו, זה הבעיה. אם היה אבא שלי חי הוא היה צועק עליו".

כשנשאל על דברי הרב מאיה שאם ש"ס תכנס בחזרה לממשלה הוא פורש מהמועצה, השיב הרב יוסף: "הלוואי גם אני איתו. בלאו הכי אני גם לא מאמין לביבי. ביבי לא יעביר את החוק. אחרי בחירות הוא יראה להם 'אני לא נכנעתי לחרדים', הנה חוק הגיוס לא עבר".

הרב יוסף התבטא בחריפות גם נגד ראש הממשלה: "הוא מנסה לשכנע אנשים שאין הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא אתאיסט ברמה. לצערנו הוא פיקח. מרן לא אהב אותו בכלל, אמר עליו שהוא 'עיזה עיוורת'. אני אומר 'שועל עיוור'".

הוא הוסיף "צריך לפרוש ולא לעשות שום פשרה. שיהיו בחירות ולא להיכנס לשום ממשלה. יהיו אגודה, דגל ואנחנו - אנחנו כוח, 16-17 מנדטים. שום ממשלה לא תוכל להקים בלינו, החרדים. ואז אין דבר כזה שמבזים תלמידי חכמים ובני ישיבות".