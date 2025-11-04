"לקראת לילה, התחלנו להתקרב לעבר המבריחים", כך משחזר רס"ן א’, מ"פ בגדוד המילואים 9300, את הרגעים לפני שתפסו את אחת החוליות בסוריה בחודש האחרון.

"התקדמנו בצעדים מדודים לעבר הנקודה שסימנו מראש. הגענו למרחק של 10 מטר מהם - הם עדיין לא שמו לב לכוח שמכתר אותם".

הפעולה החשאית הזאת, באישון לילה, ובמרחק קילומטרים מישראל, הייתה חלק משני מבצעים עוקבים תחת חטמ"ר ההרים (810), שבוע אחרי שבוע, של מניעת הברחות בגבול הצפוני. הראשון חשף מצבור נשק, והשני איתר רשת מבריחים - עם עשרות אלפי דולר במזומן.

"האתגרים בגזרה שלנו הם לא רק למנוע חדירה של גורמים עוינים לשטח ישראל, אלא גם לסכל העברות ציוד ומשאבים בין ארגוני הטרור מסוריה ללבנון", מבהיר המ"פ את החשיבות בסיכול המורחב והטיפול גם 'בברז' שמממן פעילות עוינת, "אנחנו יודעים שבמרחב הסורי, ציוד נע בין גופים ואנשים שונים, וישנם ניסיונות בלתי פוסקים לערער את המצב הקיים ולהעביר לחיזבאללה ולארגונים נוספים שלל".

"זה תוואי פעולה שאנחנו נתקלים בו לא אחת", מעיד סגן ש', מפקד צוות איסוף מגדוד 595, שפעל יחד עם הפלוגה של רס"ן א' בשני המבצעים, "האויב משנה טקטיקה, והמטרה שלנו היא לזהות את זה בזמן - ובכל זאת למנוע את המעבר".

כלי נשק מוברחים שנתפסו צילום: דובר צה"ל

בפעולה הראשונה, הצוות של סגן ש' היה זה שזיהה את החוליה. מתוך נקודת תצפית ברכס, הם הצליחו לקלוט תנועה קטנה, שעבורם 'אמרה' הכול - ולהעביר התרעה מדויקת לכוחות בשטח. "אחד החיילים עלה על עקבותיהם, ודיווח אליי ואל הסמל שלי. משם, סגרתי מעגל מול המ"פ, והעברתי דיווח מדויק של כל מה שגילינו".

הלוחמים, הגיעו לאזור תוך זמן קצר. "הכול קרה מהר - חלק מהמבריחים נעצרו ונלקחו על ידינו לחקירה. ובשטח נמצא מצבור נשק משמעותי: 'קלאצ'ים', רימונים, מטולי RPG ותחמושת רבה. הבנו שמדובר בכמות שמיועדת להרבה יותר מהברחה מקומית".

כ-7 ימים לאחר מכן, יצא לדרך המבצע השני. הכוחות ירדו אל תוך ואדי תלול במזרח החרמון. "הגענו בשעת אור, וידענו שהם יגיעו מהכפר ממול", מתאר רס"ן א', "כשהם חזרו אחרי כמה שעות - הם צעדו ישר לתוך המארב שלנו".

בפעולה זו נמצאו מספר מבריחים שנשאו את השלל על גבי פרדות, ונתפסו מספר כלי נשק וכסף רב במזומן, שיועד, לפי ההערכות - למימון פעילות טרור בלבנון.

זו, כאמור, דוגמה אחת מהניסיון של המבריחים לשנות את נתיבי ההעברה והאיתותים ביניהם, אבל כפי שמסביר סגן ש', גם למכה - תרופה: "לכל תוכנית, יש סימני זיהוי. וגם כשהחשודים על פרדות, יש לנו דרכים לזהות אותם. וכחלק מההתמודדות, מחדדים את תמונות המצב אצלנו לפני כל פתיחת מבצע ומבצע".

"אנחנו יודעים שאלו רק חלק ממורכבות הגזרה, ויהיו ניסיונות ופעולות נוספות לאתגר אותנו", הוא קובע, "בסוף, החשיבות שלנו באה לידי ביטוי בכך שאנחנו יוזמים, יוצאים לשטח, ומבצעים מארבים שמביאים לתוצאות מבצעיות - זאת המטרה שלנו פה".