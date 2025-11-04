החוקרים שחקרו את האלופה יפעת תומר-ירושלמי שהודחה מתפקיד הפצ"רית הבהירו לה שהם אינם מאמינים שהתכוונה להתאבד, כך פורסם הערב (שלישי) בחדשות 12.

במשטרה מתגבר החשד שתומר-ירושלמי ביימה ניסיון התאבדות בתחילת השבוע כדי להיפטר מהטלפון הנייד שהיה ברשותה.

הפצ"רית היוצאת נחקרת מאז שנעצרה ביום ראשון אחרי שהיה חשש כבד לחייה במשך שעות. היא אומנם יצרה קשר עם בעלה שהוביל את כוחות המשטרה אליה, אך המכשיר הנייד שלה נעלם והיא טענה שאינה זוכרת לאן.

כשנשאלה על ניסיון ההתאבדות טענה "לא יכולתי לעמוד כבר בלחץ הציבורי, בהכפשות, בהשפלות ובאיומים על חיי ועל בני משפחת. בשבוע האחרון חיי הפכו לגיהינום, אז החלטתי שאני שמה קץ לחיי והשארתי מכתב לילדים".

אלא שהחוקר התייחס בביטול לדבריה. "אני אומר לך שהכול בלוף. פשוט ניסית להתחמק ממעצר". תומר-ירושלמי השיבה: "אני לא משקרת, אני אומרת לך את האמת".

החוקר הבהיר שהדברים אינם משכנעים אותו. "מהרגע הראשון לא האמנו לך, הרמת פה אחלה הפקה, מצג שווא, אירוע מבויים למופת".

בתוך כך, מחקירת תומר-ירושלמי במשטרה עד כה, עולה שהיא פעלה לבד. לדבריה היא לא עדכנה את גורמי מערכת אכיפת החוק בהם פרקליט המדינה והיועמ"שית בדבר הדלפת הסרטון משדה תימן.