במהלך שיעור שמסר בישיבת עתניאל, התייחס ראש הישיבה הרב אלחנן שרלו, לשאלת שילובם של תלמידי ישיבה וחרדים בשירות הצבאי ולמורכבות שמציבה מלחמת "חרבות ברזל" לעולם התורה ולמשפחות.

לדבריו, כמו כל עם ישראל, הוא מתמודד באופן אישי עם המורכבות שבשילוב התורה והשירות הצבאי, כראש ישיבה וכלוחם מילואים. "יש למלחמה פגיעה משפחתית ופגיעה בעולם התורה שלנו", אמר, "זיעה, סיכון ומאמץ - קל למחול. יש דברים שקשה למחול - המלחמה פוגעת בתורה שלנו, במשפחות שלנו".

הרב שרלו הדגיש כי מתוך הקושי יש גם מקום לצמיחה והתחדשות רוחנית. "מתוך המורכבות הזו אנחנו צריכים להתחדש, לצמוח. ואם אני שואל את עצמי מה העמדה שלי ביחס למתרחש - אחרי ניקוי הרעשים והקליפות - לקחת כוחות כדי להעצים ולגדול הרבה יותר.

צריך להציג עמדה תורנית נחרצת שתורה ומלחמה הולכים יחד - לא בגלל שמישהו כופה עלינו או מחוקק לנו חוקים. זו זכות שאנחנו גאים לשאת", הוסיף.

הוא ציין כי עמדתו שואפת להשפיע גם על המגזר החרדי תוך כבוד ואהבה. "עמדה תורנית מנומקת רוחנית שיש בה כבוד לציבור החרדי - אחים שלי בלב - אין שאלה. מתוך כבוד ואהבה שלא מתביישים להציג עמדה עקרונית רוחנית. גם מנהיגינו הפוליטיים והרוחניים צריכים להתקדם לעבר העמדה הזו - בחכמה, בעצה ובנחישות".