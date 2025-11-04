בדיון ביטחוני שקיים ראש הממשלה בנימין נתניהו הוצגו אזהרות חמורות מצד גורמי ביטחון לפיהן חיזבאללה ממשיך בתהליך מואץ של התחמשות ושיקום תשתיותיו בדרום לבנון.

בישיבה דווח כי ארגון הטרור פועל להברחת רקטות קצרות טווח מסוריה ולהצבת מחבלים בכפרים הסמוכים לגבול עם ישראל.

לפי גורמים ביטחוניים, חיזבאללה משקם מבנים שנפגעו בתקיפות עבר וממשיך לאייש את האזור בגורמים מקומיים נאמנים לארגון.

על רקע זה התקיימה בשבוע האחרון סדרת דיונים ביטחוניים בדרג המדיני־ביטחוני, שעסקה במתיחות הגוברת בצפון ובתרחישים אפשריים להסלמה.

במקביל, השליח האמריקני למזרח התיכון טום בראק העביר מסר תקיף לממשלת לבנון, שלפיו אם לא יחול שינוי משמעותי בפריסת חיזבאללה לאורך הגבול עד סוף נובמבר - ישראל תהיה רשאית לפעול צבאית, וארצות הברית תקבל זאת בהבנה.

גורמים מדיניים הדגישו כי ישראל "לא תשלים עם מצב שבו חיזבאללה משקם את כוחותיו באין מפריע" והביעו תקווה שלחץ בינלאומי על הממשל בביירות יביא לפעילות משמעותית יותר של צבא לבנון נגד חיזבאללה.