ממשל טראמפ שוקל לאשר בקשה סעודית לרכישת עד 48 מטוסי חמקן מסוג F-35, כך דיווחה הערב (שלישי) סוכנות הידיעות רויטרס.

על פי הדיווח, מדובר בעסקת ענק פוטנציאלית שעברה שלב מרכזי באישור הפנטגון, לקראת ביקורו הצפוי של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן בוושינגטון.

אם תאושר, העסקה תסמן תפנית מדינית משמעותית ותציב אתגר למדיניות האמריקנית המסורתית, השומרת על יתרון איכותי צבאי לישראל במזרח התיכון.

העסקה דורשת עוד מספר אישורים, בהם אישור הדרגים הבכירים במשרד ההגנה, חתימת הנשיא והודעה רשמית לקונגרס.

גורם בכיר בפנטגון ציין כי המהלך נמצא בשלבי טיפול מתקדמים לאחר חודשים של בחינה מדוקדקת, והגיע כעת לשולחנו של מזכיר ההגנה. משרד ההגנה, הבית הלבן ומחלקת המדינה לא הגיבו לפניות בנושא.

נציג לוקהיד מרטין מסר כי עסקאות מסוג זה מתקיימות בין ממשלות בלבד, ולכן ראוי שהממשל האמריקני יתייחס אליהן.

נכון להיום, ישראל היא המדינה היחידה במזרח התיכון שמפעילה את מטוסי ה-F-35, ואלה מהווים מרכיב מרכזי בעוצמתה האווירית.