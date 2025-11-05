בשיעור שנערך בישיבת ההסדר במעלות, תחת הכותרת "היחס הנכון לציבור החרדי", הביע הרב יהושע ויצמן, ראש הישיבה ויו"ר מרכז ישיבות בני עקיבא, ביקורת חריפה על מדיניות הצבא בנוגע לשילוב הציבור החרדי בצבא.

לדבריו, "הצבא לא מכין את עצמו לקבלת ציבור תורני חרדי שממשיך את המסורות של דורות קודמים - הוא לא בנוי לכך. גם אנחנו סובלים מזה - כמו בסוגיית בנות בצבא".

הרב ויצמן המשיך והתייחס לעדיפויות הפיקוד בצבא, וטען, "הצבא רואה עצמו חשוב להכניס ערך של שוויון, לכן בנות ובג"צים ושמג"צים. במקום להתכונן למלחמה מתעסקים עם בנות בצבא, ואז יש לנו שמחת תורה. מתעסקים בקשקושים שהורסים את הצבא".

עוד הוסיף, "הצבא לא מכין את עצמו. זה לא שהמפקדים הבכירים כל מעייניהם לקיים מצוות ד' של הרמב"ן - מלחמה על ארץ ישראל. יש להם הרבה עניין להשתמש בצבא בשביל אג'נדות שהורסות את עם ישראל, הצבא, ארץ ישראל, מדינת ישראל והמלחמות. והיה מחניך קדוש - ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך - זה מה שמביא ניצחונות, לא התועבות".