ועדת המאבק בגדר ובהתנחלויות פרסמה מידע על פעילות ההתנחלות הישראלית שתיעדה ביהודה ובשומרון במהלך חודש אוקטובר.

בדוח שפרסמה הוועדה צוין כי בחודש שעבר ביצעו כוחות צה"ל 1,584 פעולות הקשורות להרחבת ההתנחלויות, ו-766 פעולות בעלות אופי דומה בוצעו על ידי המתנחלים.

בפעולות אלה נכללו, על פי הדוח, תקיפות פיזיות, עקירת עצים, שריפת שדות, מניעת תושבים מהגעה לאדמותיהם לצורך מסיק זיתים, השתלטות על רכוש, הריסת בתים ומתקנים חקלאיים, וסגירת שטחים מטעמי ביטחון.

עוד נמסר כי המתנחלים ניסו להקים שבע היאחזויות חדשות בעלות מאפיינים חקלאיים ורעיית צאן - ארבע מהן באזור שכם ושלוש באזור חברון.

בדוח הוועדה נטען כי הרשויות השתלטו בחודש אוקטובר על 245 דונם אדמה באמצעות צווים צבאיים, והוציאו לפועל צווים להריסת 28 מבנים ומתקנים, בהם 15 בתים מאוכלסים, שני בתים לא מאוכלסים ו-11 מתקנים חקלאיים.

בחודש אוקטובר, כך נמסר, הוכנו 19 תוכניות מתאר עבור התנחלויות ביהודה ושומרון ובשכונות ירושלים שמעבר לקווי 67, ובכלל זה שתי תוכניות הקשורות לפרויקט E1, האמור לחבר את ירושלים למעלה אדומים ברצף התיישבותי. כמו כן, אושרה בנייה של 3,524 יחידות דיור חדשות בשטח של כ-2,233 דונם.