עבד אל-מאלכ אל-חות’י, מנהיג המיליציה התימנית השיעית החות’ית "אנסאר אללה", אומר כי ארגונו נערך לעימות צבאי נוסף "וודאי" עם ישראל.

בנאום שנשא לרגל יום השהיד אמר אל-חות’י: "אנו מבינים את חשיבות המשך הבנייה (של הכוח הצבאי) לשם מוכנות לסבב הבא של עימות (צבאי) עם האויב ואלה הקשורים אליו".

"אנחנו בוודאות צועדים לקראת סבב של עימות עם האויב הישראלי", אמר אל-חות’י, אשר הדגיש כי "לא ייתכן שהאזור ייהנה מיציבות, ביטחון או שלום, כל עוד האויב הישראלי כובש את פלסטין ומקדם את תוכניתו הציונית נגדנו כאומה אסלאמית".

אל-חות’י טען שישראל ממשיכה להפר את הסכם הפסקת האש ברצועת עזה בהריגת פלסטינים, בהטלת מצור, בסגירת מעבר רפיח, במניעת העברת סיוע לרצועה ובעינוי האסירים הפלסטינים.

"עלינו להבין כי אויבנו פושע ומסוכן ביותר, וכי הרקע האידיאולוגי שלו מסוכן ביותר", אמר אל-חות’י. "אנחנו אומה (אסלאמית) הנתונה למתקפה, בין אם נרצה בכך ובין אם לאו, ודבר לא יגן עלינו אלא הג’יהאד - ולא הכניעה וההתרפסות".