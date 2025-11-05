מטוס מטען של חברת המשלוחים UPS התרסק הלילה (רביעי) במהלך ניסיון המראה בנמל התעופה בלואיוויל שבמדינת קנטקי בארה"ב.

לדברי מושל המדינה, אנדי בישיר, לפחות שלושה נהרגו ו-11 נפצעו, אך ייתכן שמספר הקורבנות יעלה.

המטוס התרסק והתפוצץ בעת ניסיון המראה מנמל התעופה הבין-לאומי על שם מוחמד עלי בלואיוויל.

בתיעוד שפורסם מהתקרית נראית הכנף השמאלית של המטוס כשהיא מתלקחת. המטוס התרומם לזמן קצר, ואז התרסק והתלקח. נכון לעכשיו, נסיבות ההתרסקות אינן ברורות.

נמל התעופה בלואיוויל משמש כבסיס UPS Worldport - המרכז הגלובלי של פעילות החברה ומתקן המיון הגדול בעולם.