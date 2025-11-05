האירועים האחרונים בישראל לא מותירים מקום לספק, השלטון בפועל כבר מזמן לא נמצא רק בידיהם של נבחרי הציבור.

הפקידות היא זו שמושכת בחוטים. יו"ר ההסתדרות שבידו להשבית מדינה שלמה בהודעה אחת לתקשורת, הפצ"רית שקובעת ומתווה מדיניות במערכת הכי חשובה בכלל ובימים אלו בפרט והיועצת המשפטית לממשלה שבהינף יד או מכתב מותירה או אוסרת להמשיך בחקיקה כזו או אחרת.

הם ראו את עצמם כאפוטרופוסים של המדינה, וככאלה- כל מי שחושב אחרת, כל מי שפועל אחרת הוא סכנה לדמוקרטיה שיש לבצע איתו את הדין שהם קבעו והתוו בעשרות השנים. מדובר באליטה האחראית לשיח החוקתי, הכלכלי והעובדתי הרואה בעצמה כה "מבוגר האחראי".

בעיניהם, אין דמוקרטיה בלי שיאשרו אותה. כך, כל ניסיון לשנות - נתפס כהפיכה שלטונית נגדם. אלו הן שלוש זרועות המשולבות זו בזו של מערכת ישנה, בטוחה בצדקתה, ומלאת תחושת עליונות מוסרית עד למצב שחלקים מהם חשודים היום בפלילים.

לפני מספר חודשים יצא טראמפ לחזית נוספת באמריקה כשאמר כי הדיפסטייט קיים, חזק ואיבד שליטה. הוא הדגיש כי לא מדובר בדמוקרטים או רפובליקנים, מדובר בפקידים שלא נבחרו וקובעים מה נכון למדינה. המסר של טראמפ ברור, אם הפקידות קובעת הכול-הממשלות הן רק הצגה והבחירות הן התפאורה. והדרך חזרה לדמוקרטיה אמיתית מתחילה רק כשמישהו מעז להגיד בקול- שהמערכת שכחה בזדון מי הוא הריבון.

במדינת ישראל הדיפסטייט איבד את הדרך לא רק בשאלה מי הריבון אלא גם בשאלה מה מותר ומה אסור ואם נחדד יותר- מה פלילי ומה לא.

נתניהו וממשלתו שפועלים לשנות זאת ולהיאבק בדיפסטייט מאז נכנסו יכולים לנצל את האירועים השליליים לטובת ניקוי אורוות וטיהור של ממש במערכות הללו ובטוח שיעשו (הנה תירוץ לשמאל להתארגן על הפגנות חדשות-ישנות בקפלן) אך לא די בזאת, ראש הממשלה צריך לנצל את האירועים לטובת מהלכים פוליטיים, באמצעות קביעת נראטיבים שונים לקראת מערכת הבחירות שעתידה להגיע בחודשים הקרובים.

בזמן שכולם מדברים על חוק הגיוס, נתניהו לא בהכרח ילך על הקרב הפוליטי בסוגיה הנפיצה ביותר "חוק הגיוס" אלא יעשה מה שהוא יודע הכי טוב, יסיט את השיח.

בימים הקרובים סקרים חדשים יתפרסמו ואם תהיה עלייה בגוש הימין, בדגש לליכוד, נכון יהיה לנתניהו לפעול שהבחירות הקרובות לא יעסקו בגיוס, מצב כלכלי או הסכמי אברהם, אלא יעסקו באותן גופים שסטו מהדרך הישרה ופעלו לא רק בהיבטים פליליים אלא התוו דרך עקומה מלאה בבורות, ולמעשה ישאל את הציבור "מי שולט במדינה" הכנסת או הפקידות. הדיפ סטייט מול הריבון.

וכמו תמיד, זה יהיה שיח פשוט, ישיר, וחד: לא על נוסחאות גיוס מורכבות, אלא על מאבק בין מי שבחרתם - למי ששולט בכם ומה מותר לכם כאזרח ומה מותר להם לעשות כפקידים.

הכותב הינו יועץ אסטרטגי